ஆடி வெள்ளி அம்மன் கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு

ADDED : ஆக 07, 2026 06:01 PM
போடி, ஆக.
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ஆடி வெள்ளியை முன்னிட்டு போடி எஸ்.எஸ்.புரம் பாலவிநாயகர் - தங்க முத்து மாரியம்மன் கோயிலில் சிறப்பு அலங்காரத்தில் அம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜை, அபிஷேகம், தீபாராதனைகள் நடந்தது. வடமலை நாச்சியம்ம்மன் கோயிலில் வடமலை நாச்சியம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜை, அபிஷேகம், தீபாராதனைகள் நடந்தது. போடி கொண்டரங்கி மல்லையசாமி கோயிலில் துர்க்கை அம்மன், குலாலர்பாளையம் காளியம்மன் கோயில், கல்கத்தா காளியம்மன் கோயில், தாய் ஸ்தலம் ராமலிங்க சவுடாம்பிகை அம்மன் கோயில், திருமலாபுரம் முத்து மாரியம்மன் கோயில், பத்திரகாளிபுரம் பத்திர காளியம்மன் கோயில், தேவாரம் பராசக்தி மாரியம்மன் கோயிலில் அம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜை, அபிஷேகம், தீபாராதனைகள் நடந்தது. ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு அம்மனின் தரிசனம் பெற்றனர். கோயில்களில் கூழ் காய்ச்சி பக்தர்களுக்கு பிரசாதமாக வழங்கப்பட்டன.