சூப்பர் ரிப்போர்ட்டர் ... 15 நாட்களுக்கு ஒருநாள் குடிநீர் சப்ளை; திறந்த வெளி கழிப்பிடத்தால் அவதி உத்தமபாளையம் பேரூராட்சியின் அவலம்
சூப்பர் ரிப்போர்ட்டர் ... 15 நாட்களுக்கு ஒருநாள் குடிநீர் சப்ளை; திறந்த வெளி கழிப்பிடத்தால் அவதி உத்தமபாளையம் பேரூராட்சியின் அவலம்
ADDED : ஜூலை 24, 2026 04:21 PM
உத்தமபாளையம், ஜூலை 25
உத்தமபாளையம் பேரூராட்சியில் 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை குடிநீர் சப்ளை செய்வதால் மக்கள் கேன் குடிநீரை விலைக்கு வாங்கி பயன்படுத்துகின்றனர். விரிவாக்க பகுதிகளில் திறந்தவெளி கழிப்பிடத்தால் சுகாதார சீர்கேடு நிலவுகிறது.
தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள பேரூராட்சிகளில் நகராட்சியாக தரம் உயர்த்த தகுதி வாய்ந்தது உத்தமபாளையம் பேரூராட்சி. 18 வார்டுகளில் 35 ஆயிரம் மக்கள் வசிக்கின்றனர். தாலுகா, கோட்ட தலைமையிடமாகவும், இங்கு ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றங்கள் உள்ளன. பி.டி.ஆர். காலனி, இந்திரா நகர், தென்றல் நகர், தாமஸ் காலனி மின் நகர், அன்னை நகர், அப்துல்கலாம் நகர், பி.எஸ்.ஆர். நகர், காயிதேமில்லத் நகர், பென்னிகுக் நகர், திடீர் நகர், முல்லை நகர் என விரிவாக்க பகுதிகள் அதிகம் உள்ளன. இங்கு குடிநீர் பிரச்னையாக உள்ளது. லோயர்கேம்ப் கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தில் சுத்திகரித்த குடிநீரும், ஞானம்மன் கோயில் படித்துறை திட்டத்தில் சுத்திகரிக்காமல் சப்ளை செய்யப்படுகிறது. வீடுகளில் தண்ணீர் பிடித்து வைத்தால் , மஸ்தூர்களை விட்டு குடிநீரை இருப்பு வைக்க கூடாது என விரட்டுகின்றனர். ஆனால் குடிநீர் சப்ளை 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை வழங்கப்படுகிறது.
சாக்கடை சுத்தம் செய்வதிலும், தெருவிளக்கு பராமரிப்பில் சுணக்கம் உள்ளது. புதூர், களிமேட்டுப்பட்டி, ஆர்.சி. தெருக்களில் தெரு விளக்குகள் சீரமைக்க காலதாமதம் ஆகிறது. ஆண்கள் கழிப்பறை போதிய எண்ணிக்கையில் இல்லை.
மாற்றுத்திறனாளி கழிப்பறை மூடல்: பஸ் ஸ்டாண்ட், பைபாஸ் ரோட்டில் கட்டண கழிப்பறைகள் முறையான பராமரிப்பு இல்லை. பஸ் ஸ்டாண்டில் மாற்றுத் திறனாளிகள் கழிப்பறை பூட்டியே உள்ளது. மற்றொரு இலவச கழிப்பறைக்கு கட்டணம் வசூலிக்கின்றனர். ஜல்ஜீவன் பணி துவங்கி 2 ஆண்டிற்கு மேலாகியும் நிறைவு பெறவில்லை. பஸ் ஸ்டாண்ட்டில் இரவில் சமூகவிரோதிகளின் கூடாரமாக மாறி வருகிறது. இந்திரா நகரில் பூங்கா பராமரிப்பின்றி பூட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இடையூறான வாரச்சந்தை: வாரச்சந்தை பைபாஸ் சந்திப்பில் நெடுஞ்சாலை ஓரத்தில் செயல்படுவதால் போக்குவரத்து இடையூறு ஏற்படுகிறது. கோம்பை, தேவாரம் செல்பவர்கள் நிழற்குடை இன்றி சிரமம் அடைகின்றனர். விரிவாக்க பகுதிகளில் பல தெருக்கள் நடந்து செல்ல முடியாத அளவிற்கு உள்ளது . பி.டி.ஆர். காலனி, இந்திரா நகர், காயிதே மில்லத் நகர், அப்துல் கலாம் நகரில் பல வீதிகள் மண் சாலைகளாக உள்ளது. மழை பெய்தால் மக்கள் சிரமம் அடைகின்றனர்.
பாராபட்சமாக குடிநீர் சப்ளை முத்து, திடீர் நகர், உத்தமபாளையம்:
உத்தமபாளையத்தில் நகரின் ஒரு பகுதிக்கு சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீரும், மற்றொரு பகுதிக்கு சுத்திகரிக்கப்படாத குடிநீர் சப்ளை செய்கின்றனர். குறிப்பிட்ட ஒரு பகுதிக்கு ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் குடிநீர் சப்ளையாகிறது. ஆனால் ஊருக்குள் மத்திய பகுதிகளுக்கு 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. இப்பகுதியில் கழிப்பறை வசதி இல்லை. மேல்நிலைப்பள்ளி எதிரே காலியிடத்தில் இருபாலரும் திறந்தவெளியை கழிப்பறையாக பயன்படுத்துகின்றனர். காலியிடத்தில் குப்பையை எரிக்கின்றனர்.
சேதமைடந்த பாலம்
மகேஸ்வரி, இ.பி.காலணி உத்தமபாளையம் :
இ.பி., காலனிகுள் நுழையும் இடத்தில் பாலம் தடுப்பு கம்பிகள் சேதமடைந்துள்ளது. சாக்கடை சுத்தம் செய்வதில் தொய்வு உள்ளது. குப்பைகள் வாங்க தினமும் வருவதில்லை. இப்பகுதிகளில் வசிப்பவர்கள் திறந்தவெளி கழிப்பறையை பயன்படுத்தும் அவல நிலை உள்ளது.