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மலைவாழ் மக்களுடன் விரைவில் பேச்சுவார்த்தை

மலைவாழ் மக்களுடன் விரைவில் பேச்சுவார்த்தை

ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:42 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:42 PM

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தேனி, ஜூலை 30–

வருஷநாடு அருகே வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட உள்ள மலைவாழ் மக்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளதாக வனத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

வருஷநாடு, கடமலைகுண்டு அருகே உள்ள 50க்கும் மேற்பட்ட மலை கிராமங்களை வனப்பகுதி ஆக்கிரமிப்புகள் என உச்சநீதிமன்றம் அறிவித்து, ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற உத்தரவிட்டது. இதற்கு அப்பகுதியினர் தாங்கள் பல தலைமுறைகளாக வசித்து வருவதாக கூறி வருகின்றனர். பொதுமக்களுக்கு ஆதரவாக வியாபாரிகள் உள்ளிட்டோர் கடையடைப்பு நடத்துகின்றனர். இந்நிலையில் வருஷநாடு அருகே உள்ள மலைவாழ் மக்களுடன் வனத்துறை அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளனர்.

இதுபற்றி வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘வனப்பகுதியில் ஆக்கிரமிப்பு செய்து வசிப்பவர்களை தான் உச்ச நீதிமன்றம் வெளியேற்ற உத்தரவிட்டது. பட்டா இல்லாமல் பலரும் ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ளனர். வனப்பகுதியை பாதுகாக்க இந்நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. இப் பிரச்னையில் மழைவாழ் மக்களுடன் விரைவில் வனத்துறை அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளனர். பேச்சுவார்த்தையில் அவர்கள் குறைகள் கேட்கப்பட்டு, வனத்துறை சார்பில் அவர்களுக்கு அனைத்து ஏற்பாடுகள் செய்து கொடுக்கப்படும்,’ என்றனர்.

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