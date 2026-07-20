ஒட்டுநர் தேர்வு தளத்திற்கு இடம் வழங்காததால் அரசு ஒதுக்கிய ரூ.5 கோடி நிதி திரும்பும் சூழல் நிதி கிடைத்தும் பயன்படுத்த முடியாத அவலம்

ஒட்டுநர் தேர்வு தளத்திற்கு இடம் வழங்காததால் அரசு ஒதுக்கிய ரூ.5 கோடி நிதி திரும்பும் சூழல் நிதி கிடைத்தும் பயன்படுத்த முடியாத அவலம்
ஒட்டுநர் தேர்வு தளத்திற்கு இடம் வழங்காததால் அரசு ஒதுக்கிய ரூ.5 கோடி நிதி திரும்பும் சூழல் நிதி கிடைத்தும் பயன்படுத்த முடியாத அவலம்
ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:03 PM
உத்தமபாளையம், ஜூலை 21
உத்தமபாளையம் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்திற்கு ஒட்டுநர் தேர்வு தளம் இல்லாததால் அரசு ஒதுக்கிய ரூ.5 கோடி நிதி திரும்ப செல்லும் சூழல் உருவாகி உள்ளது.
உத்தமபாளையத்தில் பகுதி நேர வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகம் ஆர். டி.ஒ., ஆபீஸ் தரைத் தளத்தில் செயல்பட்டு வருகிறது. உத்தமபாளையம் தாலுகாவில் உள்ளவர்கள் வாகன பதிவு, லைசென்ஸ் பெறுவது, புதுப்பித்தல், வாகன வரி செலுத்துதல் பணிகளை மேற்கொள்கின்றனர். இங்கு ‘டெஸ்ட் டிராக்’ எனும் ஒட்டுநர் தேர்வு தளம் 0.5 ஏக்கரில் இருக்க வேண்டும். ஒட்டுநர் லைசென்ஸ் பெற விரும்புபவர்கள் ஒட்டுநர் தேர்வு தளத்தில் வாகனங்களை ஒட்டி காட்ட வேண்டும்.
உத்தமபாளையத்தில் 23 ஆண்டுகளாக தனியார் நிலத்தில் ஒட்டுநர் தேர்வு தளம் செயல்பட்டு வருகிறது. தினமும் 100 மேற்பட்டவர்கள் லைசென்ஸ் பெற வாகனங்களை ஒட்டி காட்டி வருகின்றனர். இந்த டெஸ்ட் டிராக் மண் தரையாக இருப்பதால், மழைகாலத்தில் வாகனங்களை ஓட்டி காட்டுவதில் சிரமம் ஏற்படுகிறது.
5 ஏக்கர் இடம் ஒதுக்கீடு: வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகம், தேர்வு தளம் அமைக்க கோம்பை ரோட்டில் சிக்கச்சியம்மன் கோயில் அருகில் 5 ஏக்கர் நிலம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. அதில் பஞ்சமி நில பிரச்னை கிளம்பியது. ஐகோர்ட்டில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே, டி.ஆர்.ஒ. இடம் ஒதுக்கீடு செய்து, கையகப்படுத்தி வழங்க உத்தரவிட்டுள்ளார். இடத்தை முறைப்படி எடுக்க முடியாமல் வட்டார போக்குவரத்து துறையினர் திணறுகின்றனர். கையகப்படுத்தி தர வேண்டிய வருவாய்த் துறையினர் கண்டு கொள்ளாமல் உள்ளனர். இடத்தில் பிரச்னை உள்ளதென்றால் மாற்று இடத்தை தேர்வு செய்து தர வேண்டும். இதனால் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகம் அமைக்க முடியாத நிலை உள்ளது. இதற்கென அரசு ஒதுக்கிய ரூ.5 கோடி நிதியை அரசு திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. நிதி ஒதுக்கீடு செய்தும், பயன்படுத்த முடியாத நிலை உள்ளது. நிலத்தை கையகப்படுத்தி தர மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.