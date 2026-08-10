/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ அரசு பஸ் கண்டக்டர் வீட்டில் திருட்டு
ADDED : ஆக 09, 2026 05:51 PM
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தேவதானப்பட்டி, ஆக. 10--–
தேவதானப்பட்டி தெற்கு தெரு முருகராஜா 42, அரசு பஸ் கண்டக்டர். இவரது நண்பரிடம் ஒருலட்சம் ரூபாய் கடன் வாங்கி பீரோவில் வைத்திருந்தார். முருகராஜா வீட்டிற்குள் புகுந்த அதே பகுதியை சேர்ந்த 17 வயது சிறுவன் பீரோவை திறந்து நகை, பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஓடினார். வீட்டு வாசலில் தவறி விழுந்தவர், பணம் ரூ. 63 ஆயிரத்தை கீழே போட்டு விட்டு தப்பி ஓடினார். பீரோவை முருகராஜா திறந்து பார்த்த போது பணம் ரூ. 49 ஆயிரம், 2கிராம் தங்க தோடு, 4 கிராம் வெள்ளி காசு என ரூ.80 ஆயிரம் மதிப்புள்ள பணம், நகை திருடு போயிருந்தது. அவரது புகாரில் தேவதானப்பட்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
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