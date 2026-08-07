தேனி மக்கள் நல கமிட்டி நிர்வாகிகள் பொறுப்பேற்பு

ADDED : ஜூலை 24, 2026 08:01 PM
தேனி, ஜூலை 25–தேனியை பசுமை, துாய்மையான நகராக மாற்ற தேனி மக்கள் நல கமிட்டி துவங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அமைப்பின் நிர்வாகிகள் தலைவராக ராஜமோகன், செயலாளராக ஜெயக்குமார், பொருளாளராக ஜெகதீஷ், ஆலோசனைக்குழு மருத்துவர்கள் தியாகராஜன், அறவாழி, சுமதி, கே.எம்.சி., முத்துகோவிந்தன், பொறியாளர் ராதாகிருஷ்ணன், சுகுமாறன், வீரராஜ், கவுமாரி சுதாகர், துணைத்தலைவர்களாக அஜய்கார்த்திக்ராஜா, பொன்முருகன், ராஜேந்திரா பைப் கணேஷ், வைகை பால் தாமோதரன், இணைச்செயலாளர்களாக வெஸ்காட்ஸ் பைனான்ஸ் பார்த்திபன், எக்ஸைட் பேட்டரி கணேசன், சக்ரா மொபைல்ஸ் சுதந்திரராஜன் உள்ளிட்டோர் நிர்வாகிகளாக பொறுப்பேற்றனர்.
விழாவில் மாஸ்டர் சேப்டி முத்துசெந்தில்குமார், டி.டி.ஜி., புளுமெட்டல் தண்டபாணி, விஷீவல் பிரபு, சொர்ணமயில் ராஜாபத்ரிநாத், கிளாசிக் அலுமினியம் மணி, கேசவ் மெடிக்கல் கேசவன், சன்பிராய்லர் கார்த்திகேயன், ஜே.பி.ஆர்., அக்வா ஜெயப்பிரகாஷ், பிரீத்தி மசாலா இளஞ்செழியன், விக்னேஷ் டி.ஏ.டி., உரிமையாளர் விக்னேஷ் உள்ளிட்டோர் விழாவில் பங்கேற்றனர்.