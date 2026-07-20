/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ டிராக்டர் கவிழ்ந்து டிரைவர் பலி
ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:03 PM
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மூணாறு, ஜூலை 21-
சின்னகானல் அருகில் உள்ள 301 காலனி பகுதியில் இருந்து மரத்தடிகளை ஏற்றி வந்த டிராக்டரை சூரியநல்லியைச் சேர்ந்த டிரைவர் கண்ணன் 52, ஓட்டினார்.
அதே பகுதியில் கட்டுப்பாட்டை இழந்த டிராக்டர் நேற்று காலை 7:30 மணிக்கு பள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது. இடிபாடுகளில் சிக்கி பலத்த காயம் அடைந்த கண்ணனை மீட்டு, அடிமாலி தாலுகா மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு கண்ணனை பரிசோதித்த டாக்டர்கள், அவர் ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர்.