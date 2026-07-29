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மறுவாழ்வு மையத்தில் பயிற்சி

மறுவாழ்வு மையத்தில் பயிற்சி

ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:51 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:51 PM

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சின்னமனூர், ஜூலை 30

சின்னமனூர் அரசு மருத்துவனையில் மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை சார்பில் வட்டார அளவிலான ஒருங்கிணைந்த மறுவாழ்வு மையம் துவக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு கவுன்சிலிங், பிசியோதெரபி, மூளை வளர்ச்சி குன்றியோருக்கு பயிற்சிகள் ஆசிரியர்கள், கவுன்சிலர் வழங்குகின்றனர்.

மறுவாழ்வு மையத்திற்கு தினமும் 50 க்கும் மேற்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் வருகின்றனர். ஒரு வயது நிரம்பிய சிறுவன் நடக்க முடியாத குறையை போக்க ‘ஸ்டேண்டிங் பிரேம்’ ல் நிற்க வைத்து பிசியோ தெரபி பயிற்சி வழங்கப்பட்டது. பயிற்சியாளர் லட்சயா கூறுகையில், ஸ்டேண்டிங் பிரேமில் 10 நிமிடம் நிற்க வைப்பதுடன் கால்களை வலுப்படுத்தி நடக்க வைக்க பயிற்சிகள் தரப்படும்,’என்றார்.

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