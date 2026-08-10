தக்காளியில் மதிப்பு கூட்டு பொருட்கள் தயாரிப்பு பயிற்சி

தக்காளியில் மதிப்பு கூட்டு பொருட்கள் தயாரிப்பு பயிற்சி
தக்காளியில் மதிப்பு கூட்டு பொருட்கள் தயாரிப்பு பயிற்சி
ADDED : ஆக 09, 2026 04:00 PM
சின்னமனூர், ஆக. 10
தக்காளியில் மதிப்பு கூட்டு பொருள்கள் தயாரிப்பு பயிற்சி வேளாண் அறிவியல் மையம் சார்பில் நடந்தப்பட்டது. இந்த பயிற்சியில் பெண்கள் திரளாக பங்கேற்றனர்
காமாட்சிபுரம் வேளாண் அறிவியல் மையம் சார்பில் சின்னமனூர் எர்ணம்பட்டியில் தக்காளியில் இருந்து மதிப்பு கூட்டு பொருள்கள் தயாரிப்பது பற்றிய பயிற்சி வழங்கப்பட்டது. வேளாண் அறிவியல் மைய மனையியல் தொழில்நுட்ப வல்லுநர் ரம்யாசிவ செல்வி பயிற்சியளித்தார். தக்காளியில் இருந்து ஊறுகாய், பொடி ,வடகம், சாதப்பொடி உள்ளிட்டவை தயாரிப்பது, அதற்கு பயன்படும் தொழில்நுட்பங்கள் பற்றி விளக்கப்பட்டது. மேலும் விற்பனை செய்ய உணவு தரச் சான்றிதழ், பேக்கேஜிங், சந்தைப்படுத்துதல் பற்றி கூறினர்.
நிகழ்ச்சியில் கனரா வங்கி, கிராம வங்கி அலுவலர்கள் வேலுச்சாமி,முருகன் மத்திய, மாநில அரசுகளின் தொழில் முனைவோர் திட்டங்கள் பற்றி எடுத்துரைத்தனர். தொழில்முனைவோர் சுதா தனது அனுபவங்களை விளக்கினார். மகளிர் குழு தலைவி அமுதா நன்றி கூறினார்.