/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் இருவர் சஸ்பெண்ட்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:01 PM
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கூடலுார், ஜூலை 29-
கேரளா குமுளி ஐந்தாம் மைலில் அங்கன்வாடி மையம் செயல்பட்டு வருகிறது.
இங்கு 20க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் படிக்கின்றனர். குழந்தைகளுக்கு இடையே ஏற்பட்ட சிறிய தகராறில் சில குழந்தைகளை வெளியே அனுப்பியுள்ளனர். இதனால் பெற்றோருக்கும் அங்கன்வாடி பணியாளர்களுக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. இது குறித்த புகாரின் பேரில் குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்ட அலுவலர் விசாரணை நடத்தினார். குழந்தைகளை எவ்வித பாதுகாப்பும் இன்றி வெளியே அனுப்பியதால் அங்கன்வாடி பணியாளர்களான ஜெயா, விஜயன் ஆகியோர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டனர்.