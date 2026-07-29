/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ கஞ்சா விற்ற இருவர் கைது
ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:41 PM
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தேனி, ஜூலை 30–
கோவை நாச்சிபாளையத்தை சேர்ந்த நாகரத்தினம் 32.
உத்தமபாளையத்தை சேர்ந்தவர் விஜய் 34. இவர் இருவரும் திண்டுக்கல்–குமுளி பைபாஸ் ரோடு கம்பம் மெட்டு அருகே நின்றனர். தேனி போதைப்பொருட்கள் நுண்ணறிவு பிரிவு எஸ்.ஐ., கோகுல கண்ணன் தலைமையிலான போலீசார் இவர்களிடம் சோதனை நடத்தினர். பழனியில் இருந்து கஞ்சா கடத்தியது தெரிந்தது. அவர்களிடம் இருந்து 4 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்து, இருவரையும் கைது செய்தனர். விசாரணையில் ஆந்திராவில் இருந்து கஞ்சா வங்கி வந்து தேனியில் விற்றதும், பாலக்காடு கஞ்சா வியாபாரி மூளையாக செயல்பட்டதும் தெரிந்தது.