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மேகமலை மலை கிராமத்தினர் கலெக்டர் ஆபீஸ் முன் ஆர்ப்பாட்டம்

மேகமலை மலை கிராமத்தினர் கலெக்டர் ஆபீஸ் முன் ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஆக 07, 2026 04:51 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 04:51 PM

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தேனி, ஆக.8–தேனி கலெக்டர் அலுவலகம் முன் வருஷநாடு மேகமலை கிராமத்தினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். 

ஸ்ரீவி.,மேகமலை புலிகள் சரணாலய பகுதியில் உள்ள கிராம மக்களை வெளியேற்ற தீர்ப்பளித்துள்ள உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பிற்கு எதிராக தமிழக அரசு சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. விவசாயிகள் சங்க மாவட்ட செயலாளர் கண்ணன், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூ., மாநில செயலாளர் சண்முகம் தலைமை வகித்தனர். எம்.பி., தங்கதமிழ்செல்வன், எம்.எல்.ஏ., மகாராஜன், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் ராமகிருஷ்ணன், பாலபாரதி, டில்லிபாபு, அ.தி.மு.க., கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் ராமர், அ.ம.மு.க., மாவட்ட செயலாளர் காசிமாயன், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூ., மாவட்ட செயலாளர் ராமசந்திரன், இந்திய கம்யூ., மாவட்ட செயலாளர் பெருமாள், வழக்கறிஞர் முத்துராமலிங்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அமைப்பு நிர்வாகிகள், 90க்கும் மேற்பட்ட மலை கிராமத்தை சேர்ந்த பொதுமக்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்றனர். கலெக்டரை சந்தித்த பின் மா.கம்யூ., மாநில செயலாளர் கூறுகையில், ‘அரசு சார்பில் சீராய்வு மனு தாக்கள் செய்யப்படும் என சட்டத்துறை அமைச்சர் கூறி உள்ளார். வனஉரிமைசட்டத்தை பின்பற்றி வனப்பட்டா, நிலப்பட்டா வழங்கப்படும், அதுவரை வனத்துறையினர் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு செய்ய மாட்டார்கள், கால்நடைகளை மேய்க்க மேய்ச்சல் நிலங்களை மேம்படுத்தி பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வருவோம் என கலெக்டர் கூறினார்,’ என்றார். 

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