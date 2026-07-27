வாலிபால் போட்டி: டி.எம்.எச்.என்.யூ.,மேரிமாதா பள்ளி அணிகள் வெற்றி

வாலிபால் போட்டி: டி.எம்.எச்.என்.யூ.,மேரிமாதா பள்ளி அணிகள் வெற்றி
வாலிபால் போட்டி: டி.எம்.எச்.என்.யூ.,மேரிமாதா பள்ளி அணிகள் வெற்றி
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:14 PM
தேனி, ஜூலை 28–தேனி குறுவட்ட வாலிபால் போட்டியில் முத்துதேவன்பட்டி டி.எம்.எச்.என்.யூ., பள்ளி, மேரிமாதா பள்ளி அணிகள் வெற்றி பெற்றன.
பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில் மாணவர்களுக்கான குறுவட்ட விளையாட்டுப்போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. 14,17,19 வயதிற்குட்பட்ட மாணவர்கள், மாணவிகளுக்கான போட்டிகள் நடத்தப்படுகிறது. முத்துதேவன்பட்டி வேலம்மாள் மெட்ரிக் பள்ளியில் மாணவிகள் 14,17,19 வயது பிரிவினருக்கும், 14 வயது மாணவர்கள் பிரிவில் வாலிபால் போட்டி நடந்தது. மாணவர்களுக்கு 17,19 வயதிற்குட்பட்ட பிரிவில் கால்பந்து போட்டிகள் நடந்தது.
வாலிபால் போட்டியில் மூன்று பிரிவுகளிலும் முத்துதேவன்பட்டி டி.எம்.எச்.என்.யூ., மெட்ரிக் பள்ளி முதலிடமும், தேனி மேரிமாதா மெட்ரிக் பள்ளி 2ம் இடமும் வென்றன. மாணவர்கள் 14 வயது பிரிவில் தேனி நாடார் சரஸ்வதி ஆண்கள் பள்ளி முதலிடம், என்.ஏ., கொண்டுராஜா உயர்நிலைப்பள்ளி 2ம் இடம் வென்றன. கால்பந்து இறுதி போட்டிகள் இன்று நடக்கிறது. போட்டிகளை வேலம்மாள் மெட்ரிக் பள்ளி நிர்வாகத்தினர், உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் ஒருங்கிணைத்தனர்.