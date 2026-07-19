/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ குழாய் உடைந்து வீணாகும் குடிநீர்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:31 PM
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கூடலுார், ஜூலை 20-
கூடலுார் கரிமேட்டுப்பட்டியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் உள்ளன.
குடியிருப்புகளுக்கு செல்லும் குடிநீர் பகிர்மான குழாய் உடைப்பு ஏற்பட்டு பல நாட்களாக குடிநீர் ரோட்டில் வீணாக வெளியேறி வருகிறது. இது பற்றி அப்பகுதி மக்கள் நகராட்சி அதிகாரிகளுக்கு தெரிவித்தனர். புகார் தெரிவித்தும் அதிகாரிகள் உடைந்த குழாயை சீரமைக்க ஆர்வம் காட்டவில்லை. குடிநீர் பற்றாக்குறை நிலவி வரும் இந்த சூழலில் உடைந்த குழாயை சீரமைப்பதை தவிரத்து வருகின்றனர். உடைப்பு ஏற்பட்ட குழாயை விரைவில் சீரமைத்து குடிநீர் வீணாவதை தடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.