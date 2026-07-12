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சின்ன வாய்க்கால் ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற நீர்வளத்துறையினர் நோட்டீஸ்

சின்ன வாய்க்கால் ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற நீர்வளத்துறையினர் நோட்டீஸ்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 03:52 PM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 03:52 PM

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சின்னமனூர், ஜூலை 13–

சின்னமனூர் சின்ன வாய்க்காலில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற நீர்வளத்துறையின் நோட்டீஸ் வழங்கி உள்ளனர். அதிகாரிகள் பாரபட்சம் காட்டுவதாக விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.

சின்னமனூர் சின்ன வாய்க்கால் உத்தமபாளையம் பைபாஸ் சந்திப்பில் துவங்கி செங்குளம் வரை செல்கிறது. சுமார் 8 கி.மீ. நீளம் கொண்டது. இதனால் மூலம் 700 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகிறது.

இந்த வாய்க்கால் துவங்கும் இடத்தில் இருந்து முடியும் இடம் வரை ஆக்கிரமிப்புகள் உள்ளன. ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற விவசாயிகள் நீண்ணட காலமாக போராடி வருகின்றனர். இந்நிலையில் மதுரை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவில் நீர்வளத்துறையினர் சின்னவாய்க்காலில் காந்தி சிலை முதல் மார்க்கையன்கோட்டை ரோடு வரை உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை ஜூலை 30 க்குள் அகற்ற நோட்டீஸ் வழங்கி உள்ளனர்.

இது பற்றி விவசாய சங்க தலைவர் ராஜா கூறுகையில், வாயக்காலில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும். இதில் பாரபட்சம் கூடாது. ஆக்கிரமிப்புகளை முழுமையாக அகற்ற நீர்வளத்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றார்.

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