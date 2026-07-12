மூல வைகை வறண்டதால் குடிநீர் தட்டுப்பாடு அபாயம்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:20 PM
கடமலைக்குண்டு, ஜூலை 13--–
கடந்த சில மாதங்களாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை வருஷநாடு மலைப்பகுதியில் மழை இல்லாததால் மூல வைகை ஆறு வறண்டு காட்சியளிக்கிறது. இதனால் உறை கிணறுகளில் நீர் சுரப்பு குறைந்து குடிநீர் தட்டுப்பாடு அபாயம் எழுந்துள்ளது.
கடமலைக்குண்டு - மயிலாடும்பாறை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் மூல வைகை ஆற்றின் கரையோரங்களில் 50க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் உள்ளன. ஆற்றில் வரும் நீர் வரத்தை நம்பி இப்பகுதியில் கிணறுகள், போர்வெல் அமைத்து இறவை பாசனம் செய்கின்றனர். ஆற்றில் மணல் பங்கான பகுதியில் அமைக்கப்பட்ட 50க்கும் மேற்பட்ட உறை கிணறுகள் இப்பகுதியின் குடிநீர் தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறது. கடந்த சில மாதங்களாக மலைப்பகுதியில் மழை இல்லாததால் கடுமையான வறட்சி ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் நீர் வரத்து இன்றி மூல வைகை ஆறு மணல் பரப்பாக காட்சி அளிக்கிறது. இதனால் மூல வைகை கரையில் அமைந்துள்ள பல கிராமங்களில் வேளாண் பணிகள் முடங்கி உள்ளன. உறைகிணறுகளில் நீர் சுரப்பு குறைந்து குடிநீர் தட்டுப்பாடு அபாயமும் ஏற்பட்டுள்ளது.