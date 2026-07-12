எப்போது தொட்டமாந்துறை திட்டம் செயல்படுத்துவது 7ஆயிரம் ஏக்கரில் சாகுபடி பாதிக்கும் அவலம்

எப்போது தொட்டமாந்துறை திட்டம் செயல்படுத்துவது 7ஆயிரம் ஏக்கரில் சாகுபடி பாதிக்கும் அவலம்
எப்போது தொட்டமாந்துறை திட்டம் செயல்படுத்துவது 7ஆயிரம் ஏக்கரில் சாகுபடி பாதிக்கும் அவலம்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 02:00 PM
கம்பம், ஜூலை 13–
கம்பம் -சுருளிப்பட்டி ரோட்டில் முல்லைப்பெரியாற்றில் தொட்டமாந்துறையிலிருந்து கிராமங்களுக்கு வாய்க்கால் வழியாக தண்ணீர் கொண்டு செல்லும் திட்டத்திற்கு அறிக்கை தயாரிப்பதும், அரசு நிதி ஒதுக்காததால் கிடப்பில் போடப்படுவதும் தொடர்கிறது. இத்திட்டம் செயல்படுத்தாததால் சுமார் 7 ஆயிரம் ஏக்கர் சாகுபடி நிலங்கள் பாதிக்கப்பட்டு பயிர் சாகுபடி குறைகிறது.
கம்பம் பள்ளத்தாக்கில் முல்லைப்பெரியாறு அணை பாசனத்தில் 14 ஆயிரத்து 707 ஏக்கர் இருபோக நெல் சாகுபடியும், 5100 ஏக்கர் ஒரு போக நெல் சாகுபடி நடைபெறுகிறது. ரோட்டிற்கு மேற்கில் உள்ள மானாவாரி நிலங்கள் 18 ம் கால்வாய் மூலம் பயனடைகின்றன. ரோட்டிற்கு கிழக்கில் உள்ள 50 க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள், மானாவாரி நிலங்கள், தோட்டங்கள் பயனடைய சண்முகா நதி அணை கட்டப்பட்டது. அணை மூலம் நேரடி பாசனம் கிடையாது. கிணறுகள், நிலத்தடி நீர் மட்டம் உயர மட்டும் பயன்படுகிறது. வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் மட்டுமே இந்த அணை நிரம்பும்.
விவசாயிகளின் நீண்டகால கோரிக்கையான சுருளிப்பட்டி ரோட்டில் முல்லைப் பெரியாற்றில்
தொட்டமாந்துறை என்னும் இடத்திலிருந்து குழாய் மூலம் தண்ணீர் கொண்டு சென்று சண்முகா நதி அணை அருகில் வாய்க்கால் மூலம் எரசை, சின்ன ஒவுலாபுரம், கன்னிசேர்வை பட்டி, அழகாபுரி, ஒடைப்பட்டி, சீப்பாலக்கோட்டை, ஜங்கால்பட்டி, கோவிந்த நகரம் கிராமங்கள் பயனடையும் வகையில் ஒரு திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டது. இந்த திட்டத்தின் மூலம் 34 கண்மாய்களில் நீர் நிரப்பப்படும். 2300 கிணறுகள், 363 ஆழ்துளை கிணறுகளில் நீர் செறிவுட்டுதலின் மூலம் 7 ஆயிரத்து 250 ஏக்கர் பாசன வசதி பெறும். இந்த திட்டத்திற்கு 144 மி.கன அடி தண்ணீர் தேவைப்படுகிறது.
இத்திட்டத்திற்காக 2021 பிப்., ரூ.91 கோடியில் அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டது. சட்டசபை தேர்தல் அறிவிப்பால் டெண்டர் விடும் பணி நின்றது. இத்திட்டம் பற்றி கடந்த தி.மு.க. ஆட்சியில் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரை முருகன் பேசுகையில் ‘இத்திட்டத்தை நிறைவேற்ற ரூ. 130 கோடி தேவைப்படும். நிதி அமைச்சர் ஒப்புதல் வழங்கினால் நிறைவேற்றப்படும்’ என்றார். நிதி நிலையை காரணம் காட்டி நிதியமைச்சர் தியாகராஜன் அனுமதி மறுத்தார். பின் ரூ. 123 கோடியில் புதிய மதிப்பீடு தயாரித்து அரசுக்கு நீர்வளத்துறையினர் அனுப்பினர். அரசு இது வரை நிதி ஒதுக்காததால் இத்திட்டம் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது.
உத்தமபாளையம் முல்லைப்பெரியாற்றில் இருந்து சில கிராமங்களுக்கு விவசாயிகள் தண்ணீர் பம்பிங் செய்து கொண்டு செல்வதையும் அதிகாரிகள் தடுத்தனர். இதனால் ஓடைப்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மானாவரி விவசாயம் பாதித்துள்ளது. தொட்ட மான் துறை திட்டத்தை விரைவாக செயல்படுத்த விவசாயிகள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.