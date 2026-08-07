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கனமழையால் தொழிலாளர்கள் திருப்பி அனுப்பி வைப்பு

கனமழையால் தொழிலாளர்கள் திருப்பி அனுப்பி வைப்பு

ADDED : ஆக 07, 2026 06:11 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 06:11 PM

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கூடலுார், ஆக. 8-

இடுக்கி மாவட்டத்தில் கன மழைக்கான ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்ட நிலையில் பலத்த காற்றும் வீசுவதால் தமிழகப் பகுதியில் இருந்து ஏலத்தோட்ட வேலைக்காக சென்ற தொழிலாளர்களை எல்லைப் பகுதியான குமுளியிலிருந்து கேரள போலீசார் திருப்பி அனுப்பினர்.

தேனி மாவட்டம் கூடலுார், கம்பம், கருநாக்கமுத்தன்பட்டி, குள்ளப்பகவுண்டன்பட்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து தினந்தோறும் நூற்றுக்கணக்கான ஜீப்புகளில் இடுக்கி மாவட்டத்தில் உள்ள ஏலத் தோட்டங்களுக்கு விவசாய வேலைக்காக சென்று திரும்புகின்றனர். இடுக்கி மாவட்டத்தில் கனமழைக்கான ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் பலத்த காற்றும் வீசியதால் பாதுகாப்பு கருதி விவசாயப் பகுதிகளில் தொழிலாளர்கள் வேலை செய்ய வேண்டாம் என இடுக்கி கலெக்டர் தினேசன் செருவாட் அறிவித்திருந்தார்.

இதன் பேரில் நேற்று காலை நூற்றுக்கணக்கான ஜீப்புகளில் ஏலத் தொட்ட வேலைக்காக சென்ற தொழிலாளர்கள் அனைவரையும் எல்லைப் பகுதியான குமுளியில் கேரள போலீசார் தடுத்து நிறுத்தி திருப்பி அனுப்பினர். மேலும் பஸ்களில் வந்த தொழிலாளர்களையும் வேலைக்கு செல்ல அனுமதிக்கவில்லை.

இடுக்கியில் ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டதால் தமிழகப் பகுதியில் இருந்து தொழிலாளர்கள் வரவேண்டாம் என முன்கூட்டியே இடுக்கி மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவிப்பு கொடுத்திருந்தால் தொழிலாளர்கள் அனைவரும் குமுளி வரை ஜீப்பில் வந்து திரும்பியிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என புலம்பினர்.

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