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உலக மக்கள் தொகை விழிப்புணர்வு ஊர்வலம்

உலக மக்கள் தொகை விழிப்புணர்வு ஊர்வலம்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 09:22 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 09:22 PM

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தேனி, ஜூலை 12–

உலக மக்கள் தொகை தினத்தை முன்னிட்டு தேனி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் மாவட்ட மருத்துவம், மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை சார்பில் நடந்தது.

கலெக்டர் வைத்திநாதன் துவக்கி வைத்தார். மருத்துவத்துறை இணை இயக்குனர் கலைசெல்வி, தேனி அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனை முதல்வர் முத்து சித்ரா, டி.எச்.ஓ., வரதராஜன் மக்கள் தொகை கட்டுப்பாடு பற்றி பேசினர். அரசு செவிலியர் பயிற்சி மாணவிகள் சார்பில் விழிப்புணர்வு செய்யப்பட்டு, அவர்களுக்கு கேடயங்கள் வழங்கப்பட்டன.

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