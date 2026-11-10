போடியில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 17 பவுன் நகை, ரூ. 4.5 லட்சம் திருட்டு
போடியில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 17 பவுன் நகை, ரூ. 4.5 லட்சம் திருட்டு
UPDATED : நவ 10, 2026 03:19 AM
ADDED : நவ 09, 2026 04:47 PM
போடி: தேனி மாவட்டம், போடி அருகே அம்மாபட்டியில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 17 பவுன் நகை, ரூ. 4.5 லட்சம் திருடியவர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
அம்மாபட்டியை சேர்ந்தவர் முத்துராமன் 52. பெங்களூரு தனியார் கம்பெனியில் வேலை பார்க்கிறார். இவரது மனைவி ஜெயந்தியை கடந்த 15 நாட்களுக்கு முன் பெங்களூரு அழைத்துச் சென்றார். தந்தை பொன்னப்பனிடம் வீட்டை பார்த்துக் கொள்ளுமாறு கூறிச் சென்றார். தந்தை தினமும் காலை, மாலை வீட்டிற்கு சென்று வந்தார். நேற்று முன்தினம் காலை வீட்டிற்கு சென்ற போது பூட்டு உடைக்கப்பட்டு இருந்தது. பீரோ திறந்து கிடந்தது. இதுகுறித்து மகன் முத்துராமனிடம், பொன்னப்பன் தகவல் அளித்தார். முத்துராமன் வீட்டிற்கு சென்று பார்த்த போது 17 பவுன் நகை, ரூ. 4.5 லட்சம் ரொக்கம் திருடு போனது தெரிந்தது.
வீட்டிற்கு வெளியில் உள்ள 4 சி.சி.டி.வி., கேமராக்களில் கருப்பு ஸ்பிரே அடித்த கொள்ளையர்கள், வீட்டிலிருந்த சி.சி.டி.வி.,க்கான ஹார்டு டிஸ்க்கையும் திருடிச்சென்றனர். போடி தாலுகா போலீசார் கொள்ளையர்களை தேடுகின்றனர்.