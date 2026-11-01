18ம் கால்வாய் வழியாக ஒட்டான் குளம் கண்மாய்க்கு தண்ணீர் திறப்பு: சீரமைக்காத கால்வாயால் விவசாயிகள் வேதனை
18ம் கால்வாய் வழியாக ஒட்டான் குளம் கண்மாய்க்கு தண்ணீர் திறப்பு: சீரமைக்காத கால்வாயால் விவசாயிகள் வேதனை
ADDED : அக் 31, 2026 05:47 PM
கூடலுார்: கூடலுார் ஒட்டான்குளம் கண்மாய்க்கு 18ம் கால்வாய் வழியாக இன்று (அக்.,31) தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது. பராமரிப்பு பணிகள் செய்யாமல் இக்கால்வாய் வழியாக தண்ணீர் திறந்து விட்டதால் விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.
கூடலுார் ஒட்டான்குளம் கண்மாயை நம்பி 500 ஏக்கர் பரப்பளவில் இருபோக நெல் சாகுபடி நிலங்கள் உள்ளன. இக்கண்மாய்க்கு மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில் உள்ள சுரங்கனாறு நீர்வீழ்ச்சியில் இருந்து நீர்வரத்து இருந்தது. நீர்வீழ்ச்சியை ஒட்டி ஏற்பட்ட மண் சரிவால் கண்மாய்க்கு வரும் தண்ணீர் தடைப்பட்டு முல்லைப் பெரியாற்றில் கலந்தது. இதனால் கண்மாய்க்கு நீர்வரத்தின்றி விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டனர்.
இந்நிலையில் 2012ல் ரூ.10 லட்சம் மதிப்பீட்டில் மந்தைவாய்க்கால் அருகே 18ம் கால்வாயின் குறுக்கே ஷட்டர் அமைக்கப்பட்டது. பெரியாற்றில் இருந்து கால்வாயில் தண்ணீர் திறந்து, மந்தை வாய்க்கால் அருகே அமைத்த ஷட்டர் வழியாக கண்மாய்க்கு செல்லும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
தண்ணீர் இன்றி சாகுபடி
கைவிட்ட விவசாயிகள்
இந்த ஆண்டு பெரியாறு அணை நீர்மட்டம் குறைவால் 2 மாதம் தாமதமாக ஆக.8ல் முதல் போக சாகுபடிக்காக தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது. ஆனால் 18ம் கால்வாயில் தண்ணீர் திறக்காததால் ஒட்டான்குளம் கண்மாய்க்கு தண்ணீர் செல்ல முடியாமல் போனது. இதனால் கண்மாயை நம்பியிருந்த விவசாயிகள் முதல் போக சாகுபடியை கை விட்டனர்.
இரண்டாம் போக சாகுபடிக்காக கண்மாயில் தண்ணீரை தேக்க 18ம் கால்வாய் வழியாக தண்ணீர் திறந்து விட நீரினை பயன்படுத்துவோர் சங்க விவசாயிகள் வலியுறுத்தி வந்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து இன்று 18ம் கால்வாய் வழியாக இக்கண்மாய்க்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது.
பாலம் சீரமைக்க வில்லை
தங்கராஜ், துணைத்தலைவர், 18ம் கால்வாய் விவசாய சங்கம்:
18ம் கால்வாய் சீரமைப்பு பணிக்காக ரூ.2 கோடி ஒதுக்கீடு செய்து பல மாத ஆகிறது. தலைமதகுக்கு அருகே உள்ள குறுக்கு பாலம் இதுவரை சீரமைக்கவில்லை. மேலும் ஆக்கிரமிப்புகள், கால்வாயில் சூழ்ந்த முட்புதர்கள் அகற்றவில்லை. இம்மாதம் கனமழை பெய்து நீர்மட்டம் உயரும் என்ற எதிர்பார்ப்பு உள்ளது. ஆனால் கால்வாய் சீரமைக்காததால் தண்ணீர் திறந்தாலும் கரை உடையும் ஆபத்து உள்ளது. எந்த பராமரிப்பு பணிகளும் செய்யாமல் தற்போது ஒட்டான்குளம் கண்மாய்க்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட்டதால் 18ம் கால்வாயை நம்பியுள்ள விவசாயிகளுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.