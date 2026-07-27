மண் ஏற்றிய டிராக்டர் கவிழ்ந்து டிரைவர் உட்பட 2 பேர் பலி
மண் ஏற்றிய டிராக்டர் கவிழ்ந்து டிரைவர் உட்பட 2 பேர் பலி
ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:19 PM
தேவதானப்பட்டி:--: தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் தேவதானப்பட்டி அருகே எம் சாண்ட் ஏற்றிச் சென்ற டிராக்டர் பள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது. இடிபாடுகளில் சிக்கி டிராக்டர் டிரைவர் ரவிச்சந்திரன் 37, சக்திவேல் 50, பலியாயினர்.
பெரியகுளம் அருகே கைலாசபட்டி இளங்கோவன் தெருவைச் சேர்ந்தவர் சக்திவேல். இவரது உறவினர் ரவிச்சந்திரன். இருவரும் நேற்று காலை ஜெயமங்கலம் அருகே உள்ள கீழக்காமக்காபட்டியில் உள்ள கிரசரில் எம்.சாண்ட் மண் வாங்கிக்கொண்டு டிராக்டரில் கைலாசபட்டிக்கு சென்றனர். டிராக்டரை ரவிச்சந்திரன் ஓட்டினார்.
கீழக்காமக்காபட்டி -- மேல்மங்கலம் ரோட்டில் சென்ற போது டிராக்டர் கட்டுப்பாட்டை இழந்து ரோட்டோர பள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது.
பின் பள்ளத்தில் இருந்து மின்கம்பத்தில் மோதியது. இதனால் மின்கம்பம் சாய்ந்தது. டிராக்டரில் சென்ற இருவரும் இடிபாடுகளில் சிக்கி சம்பவ இடத்திலேயே பலியாயினர்.
இருவரது உடல்களும் மண் அள்ளும் இயந்திரம் உதவியுடன் மீட்கப்பட்டு, தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது. ஜெயமங்கலம் போலீசார் விபத்து குறித்து விசாரிக்கின்றனர்.
உடற்கூறு ஆய்வு முடிவில் தான் இருவரும் இடிபாடுகளில் சிக்கி இறந்தார்களா அல்லது மின்சாரம் தாக்கி இறந்தார்களா என தெரியும்.