22 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்: போடியில் இருவர் கைது

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ADDED : அக் 11, 2026 10:16 PM
போடி: தேனி மாவட்டம் போடியில் விற்பனைக்காக கஞ்சா வைத்திருந்த இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
அணைக்கரைப்பட்டி விலக்கு அருகே போடி தாலுகா போலீசார் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர். அப்பகுதியில் நின்றிருந்த மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி ஒத்தவீடு பூமி ராஜா 59, கோட்டையன் 56, ஆகியோரை பிடித்து சோதனை செய்தனர். அவர்கள் வைத்திருந்த பிளாஸ்டிக் டிரம்மில் ரூ.2.75 லட்சம் மதிப்பிலான 22 கிலோ கஞ்சா இருந்தது. கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்த போலீசார், இருவரையும் கைது செய்தனர். ஆந்திர மாநிலம் பதகிரியை சேர்ந்த சூரி என்பவரிடமிருந்து கஞ்சா வாங்கியதாவும், விற்பனைக்காக தேனி மாவட்டத்திற்கு கொண்டு வந்ததாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர். இவர்கள் மீது ஏற்கனவே கஞ்சா விற்பனை தொடர்பாக மதுரை, திருநெல்வேலி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் வழக்குகள் உள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.