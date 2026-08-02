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﻿ மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணியில் 2311 பணியாளர்கள்

﻿ மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணியில் 2311 பணியாளர்கள்

ADDED : ஆக 02, 2026 01:33 AM

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ADDED : ஆக 02, 2026 01:33 AM

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தேனி: மாவட்டத்தில் வார்டு வாரியாக வீடுகளுக்கு சென்று சுயவிபரங்கள் கேட்கும் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணியில் 2311 கணக்கெடுப்பாளர்கள், மேற்பார்வையாளர்கள் ஈடுபடுகின்றனர்.

பொம்மையகவுண்டன்பட்டியில் 2027 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் முதற்கட்ட பணிகள் நேற்று துவங்கியது. கலெக்டர் வைத்திநாதன் துவக்கி வைத்தார். ஒரு குழுவுக்கு 6 ஆசிரியர்கள் வீதம் 2311 கணக்கெடுப்பாளர்கள், மேற்பார்வையாளர்கள் பணியை துவங்கினர். நேற்று பெருமாள் தெரு மற்றும் அதனை சுற்றிய பகுதிகளில் வீடு வீடாக சென்று பணியாளர்கள், வீட்டில் இருப்பவர்களின் 33 கேள்விகள் அடங்கிய சுயவிபரங்கள், வீட்டின் விபரங்கள் குறித்து கேட்டனர்.

கணக்கெடுக்கப்படும் வீட்டின் வரைபடங்கள் தயாரிக்கப்பட்டது. இவை முடிந்தபின் இரண்டாம் கட்டமாக மக்கள் தொகை விவரங்கள் சேகரிக்கப்படும். ஏற்கனவே ஜூலை 17 முதல் ஜூலை 31 வரை ஆன்லைனில் பொது மக்கள் தங்கள் சுயவிவரங்களை இணையத்தில் பதிவேற்றம் செய்தனர். அதனை உறுதிப்படுத்தும் 11 இலக்க எண் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அதனை காண்பித்தும் கணக்கெடுப்புக்கு வரும் பணியாளர்களிடம் சுயவிவரங்களை பொதுமக்கள் உறுதி செய்து கொள்ளலாம் என கலெக்டர் தெரிவித்தார். இதில் டி.ஆர்.ஓ., ராஜகுமார், கலெக்டர் நேர்முக உதவியாளர் ராமகிருஷ்ணன், பெரியகுளம் ஆர்.டி.ஓ., கவிதா, தாசில்தார்கள் ரத்தினம், மருதுபாண்டி, தேனி நகராட்சி கமிஷனர் பார்கவி பங்கேற்றனர்.

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