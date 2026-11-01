சிறப்பு துாய்மை முகாமில் 2.55 டன் குப்பை அகற்றம்

UPDATED : அக் 31, 2026 11:27 PM
ADDED : அக் 31, 2026 08:24 PM
தேனி: மாவட்டத்தில் பருவமழை நோய் தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கையாக சிறப்பு துாய்மை முகாம் நடத்த கலெக்டர் சிவகிருஷ்ண மூர்த்தி உத்தரவிட்டார்.
அதன்பேரில் அக்.31, நவ.1 ஆகிய தேதிகளில் மாவட்டத்தில் பல்வேறு இடங்களில் துாய்மை பணிகள் நடந்தன. தேனி நகராட்சி சார்பில் வார்டுகள், புது பஸ் ஸ்டாண்ட், பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட், உழவர் சந்தை, மருத்துவமனை உள்ளிட்ட பொது இடங்களில் குப்பை அகற்றப்பட்டு, பஸ் ஸ்டாண்டில் அசுத்தமான பகுதிகளில் தண்ணீர் தெளித்து சுத்தம் செய்தனர். நகர் நல அலுவலர் கவிப்பிரியா, எஸ்.ஐ.,க்கள் ஜெயசீலன், அலெக்ஸ் பாண்டி, சரவணன், பாலமுருகன், கோபால கிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோர் தலைமையில் சுத்தம் செய்யும் பணி நடந்தது. சுவர்களில் ஒட்டிய போஸ்டர்களையும் அகற்றினார். நேற்று ஒரே நாளில் தேனி நகராட்சி பகுதிகளில் 21 பள்ளிகள், 2 ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், 20 அரசு அலுவலகங்கள், 2 பஸ் ஸ்டாண்ட் உள்பட 70 இடங்களில் 2.55 டன் குப்பை அகற்றப்பட்டது.