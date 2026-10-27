/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/குண்டாசில் 3 பேர் கைது
UPDATED : அக் 26, 2026 08:27 PM
ADDED : அக் 26, 2026 08:24 PM
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தேனி: ராயப்பன்பட்டி அருகே காமயகவுண்டன்பட்டியை சேர்ந்தவர்கள் வாஞ்சிநாதன் 25, விஷ்வா 25, சிவன் 28.
இவர்கள் அப்பகுதியை சேர்ந்த தொழிலாளியை தாக்கி கொலை செய்ய முயற்சித்தனர். மூவரையும் செப்.,22ல் ராயப்பன்பட்டி போலீசார் கைது செய்தனர். மூவரையும் குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் கைது செய்ய எஸ்.பி., பிரவீன் கவுதம் கலெக்டருக்கு பரிந்துரை செய்தார். கலெக்டர் சிவகிருஷ்ணமூர்த்தி உத்தரவில் மூவரும் குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் கைது செய்து செய்யப்பட்டனர்.