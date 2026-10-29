/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/சிறுமி பலாத்காரம் 3பேருக்கு தலா 20 ஆண்டுகள் சிறை
UPDATED : அக் 28, 2026 08:11 PM
ADDED : அக் 28, 2026 08:06 PM
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தேனி: தேனியை சேர்ந்த முத்துக்குமரன் 23, அஜித் 23, முத்துமாரி 23, உள்பட 4 பேரும் வீட்டில் இருந்த 15 வயது சிறுமியை கடத்தினர்.
பின்னர் மதுபானம் கலந்த குளிர்பானத்தை குடிக்கை வைத்து பலமுறை பாலியல் பலாத்காரம் செய்தனர். இதில் சிறுமி கர்ப்பமானார். சிறுமி பெற்றோர் புகாரில் அல்லிநகரம் அனைத்து மகளிர் போலீசார் 4 பேரையும் கைது செய்தனர். இவ்வழக்கு தேனி மாவட்ட போக்சோ நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி எழில் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. இதில் முத்துக்குமரன், அஜித், முத்துமாரி ஆகிய மூவருக்கும் தலா 20 ஆண்டு சிறை தண்டனையும், ரூ.10 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து தீர்ப்பளித்தார். மற்றொரு நபரை விடுதலை செய்தார்.