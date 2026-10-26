கோயிலில் கொள்ளை 3 பேர் கைது

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ADDED : அக் 09, 2026 07:43 PM
கூடலுார்: கேரளா வண்டிப்பெரியாறு அருகே தேவி கோயிலின் அன்னதான மண்டபத்தில் கொள்ளையடித்த 3 பேரை சில மணி நேரங்களிலேயே போலீசார் கைது செய்தனர்.
கேரளா வண்டிப்பெரியாறு அருகே ஆஞ்சிலிக்காவு தேவி கோயில் உள்ளது. இங்குள்ள அன்னதான மண்டபத்தில் நேற்று முன்தினம் இரவு கதவை உடைத்து உள்ளே நுழைந்த மர்ம நபர்கள் விளக்குகள், வெண்கல பொருள்கள், வெள்ளி குடம், உண்டியலில் இருந்த பணம் உள்ளிட்ட ரூ. 5 லட்சம் மதிப்புள்ள பொருள்களை கொள்ளையடித்துச் சென்றனர்.
இதுகுறித்து வண்டிப்பெரியாறு எஸ்.ஐ.அக்பர் சாதிக் தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டு விசாரணை நடத்தினர். இதில் வண்டிப்பெரியாறைச் சேர்ந்த அருள் 33, ரஞ்சித் 30, சிவா 30, ஆகிய மூன்று பேரை கைது செய்து அவர்களிடமிருந்த திருடிய பொருட்கள் உண்டியல் பணத்தை பறிமுதல் செய்தனர். சம்பவம் நடந்து சில மணி நேரங்களிலேயே குற்றவாளிகளை கைது செய்ததால் போலீசாரை மக்கள் பாராட்டினர்.