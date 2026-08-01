கேரளாவுக்கு கடத்த முயன்ற 3 டன் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்
கேரளாவுக்கு கடத்த முயன்ற 3 டன் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்
UPDATED : ஆக 01, 2026 11:32 PM
ADDED : ஆக 01, 2026 10:54 PM
தேனி:தேனி ரேஷன் கடையில் இருந்து கேரளாவுக்கு கடத்த முயன்ற 3.5 டன் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
தேனி மாவட்டம் உத்தமபாளையம் தாலுகா கம்பத்தில் இருந்து கேரளாவுக்கு வேனில் ரேஷன் அரிசி கடத்தப்பட்டது. வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் கொடுத்த தகவல் அடிப்படையில் உணவுப்பொருள் கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் கம்பம் மெட்டு அருகே சோதனை நடத்தினர். அவ்வழியாக சென்ற வேனை மறித்து சோதனை செய்தனர். அதில் 3.5 டன் ரேஷன் அரிசி இருந்தது. இது தொடர்பாக ஒருவரை உணவு கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் கைது செய்தனர். கைதானவர் பெயரை கூட தெரிவிக்க போலீசார் மறுத்து விட்டார். விசாரணையில் கம்பம் பகுதியில் உள்ள ஒரு ரேஷன் கடையில் இருந்து கேரளாவுக்கு அரிசி கடத்தப்பட்டது தெரிந்தது. இதுகுறித்து போலீசார் தீவிரமாக விசாரிக்கின்றனர்.