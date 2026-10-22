ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் 30 ஆயிரம்உறுப்பினர்களை இணைக்க வேண்டும்: வீ தி லீடர் ஆலோசனை கூட்டத்தில் முடிவு
ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் 30 ஆயிரம்உறுப்பினர்களை இணைக்க வேண்டும்: வீ தி லீடர் ஆலோசனை கூட்டத்தில் முடிவு
UPDATED : அக் 14, 2026 05:56 PM
ADDED : அக் 14, 2026 05:06 PM
தேனி: வீ தி லீடர் அமைப்பில் தொகுதிக்கு 30 ஆயிரம் உறுப்பினர்களை சேர்க்க நிர்வாகிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது.
தேனியில் வீ தி லீடர் அமைப்பின் மாநில பொதுச்செயலாளர் கரு.நாகராஜன் தலைமையில் மாவட்ட அளவிலான ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது. நிர்வாகி நாராயண பிரிவு வரவேற்றார். பழனி சட்டசபை தொகுதி நிர்வாகி கனகராஜ் முன்னிலை வகித்தார்.
கூட்டத்தில் கரு.நாகராஜன் பேசியதாவது: அனைத்து அரசியல்வாதிகளும் அண்ணாமலையை கண்டு அச்சமடைந்துள்ளனர். அவரது அரசியல் நகர்வுகளை கவனித்து வருகின்றனர். அடுத்து தேர்தலில் முதல்வர் விஜய்க்கும், அண்ணாமலைக்கும் இடையே தான் போட்டி. நடிப்பில் விஜய் சூப்பர் ஸ்டார் எனில் அரசியலில் அண்ணாமலை சூப்பர் ஸ்டார். தொண்டராக இருந்தால் தான் தலைவராக உயர முடியும். இடைத்தேர்தலில் அ.தி.மு.க., எம்.எல்.ஏ.,க்களை வாங்கியது போன்று, அவர்கள் ஓட்டுகளையும் வாங்கி உள்ளனர். கிறிஸ்துமஸ், பொங்கல் விழாக்களில் அண்ணாமலையின் படத்தை பெரிதாக வைத்து வாழ்த்து பதாகைகள் வைக்க வேண்டும். விளையாட்டு போட்டிகள் நடத்த வேண்டும். தொகுதிக்கு 150 பேர் கொண்ட பட்டியல் தயாரிக்கும் போது அதில் கட்டாயம் 25 பெண்கள், 25 இளைஞர்கள் இருக்க வேண்டும். சிறுபான்மையினர், மாற்று கட்சிகளில் இருந்து வந்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும். உறுப்பினர் சேர்க்கையை அதிகரிக்க வேண்டும். ஒரு தொகுதிக்கு 30 ஆயிரம் வாக்காளர்களை இணைக்க வேண்டும். 2031ல் ஏற்படும் மாற்றம் அறிவு நிலை மாற்றம் என அண்ணாமலை கூறி உள்ளார் என்றார். நிகழ்ச்சியில் நிர்வாகிகள் பொன்ஆனந்த், பெரியசாமி, திருக்குமரன், கோபி, சசிகுமார், சூரியநாராயணன், பெரியசாமி, அஜித் இளங்கோ, செந்தில், முத்துப்பாண்டி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.