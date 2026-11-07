கேரளாவிற்கு கடத்த இருந்த 34 மூடை ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்: தன்னை கொல்ல முயன்றதாக எம்.எல்.ஏ., புகார்
கேரளாவிற்கு கடத்த இருந்த 34 மூடை ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்: தன்னை கொல்ல முயன்றதாக எம்.எல்.ஏ., புகார்
UPDATED : நவ 04, 2026 11:11 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:07 AM
கம்பம்: தேனி மாவட்டம், கம்பமெட்டு காலனி உதயம் நகரில் கேராளாவிற்கு கடத்துவதற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த 34 மூடை ரேஷன் அரிசியை த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ., ஜெகநாத் மிஸ்ரா போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தார். கடத்தல்காரர்கள் தன்னை லாரி ஏற்றி கொல்ல முயன்றதாக அவர் குற்றம்சாட்டினார்.
கம்பம் சட்டசபை தொகுதிக்குட்பட்ட கம்பமெட்டு காலனி உதயம் நகரில் ரேஷன் அரிசி பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருப்பதாக எம்.எல்.ஏ., ஜெகநாத் மிஸ்ராவிற்கு தகவல் கிடைத்தது.
நேற்று மாலை அவர் தனது ஆதரவாளர்களுடன் அங்கு சென்றபோது, கடத்தல்காரர்கள் அரிசி மூடைகளை லாரியில் ஏற்றிக்கொண்டிருந்தனர். எம்.எல்.ஏ.,வை பார்த்ததும் லாரியை எடுத்துக்கொண்டு அங்கிருந்து தப்பினர்.
பின் அங்குள்ள வீட்டில் 34 மூடைகளில் ரேஷன் அரிசி பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்ததை அறிந்த ஜெகநாத் மிஸ்ரா, உத்தமபாளையம் உணவு கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்தார். போலீசார் அங்கிருந்த இரு டூவீலர், 34 ரேஷன் அரிசி மூடைகளை பறிமுதல் செய்தனர்.
எம்.எல்.ஏ., ஜெகநாத் மிஸ்ரா கூறுகையில், ‘கடத்தல்காரர்கள் தன்னை வாகனத்தை ஏற்றி கொலை செய்ய முயற்சி செய்தனர். நான் சற்று ஒதுங்கி கொண்டதால் தப்பித்தேன்,’ என்றார்.