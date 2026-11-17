பெரியாறு அணை கட்டுமான காலத்தை நினைவூட்டும் தேக்கடி வனப்பகுதியில் மறைந்துள்ள 4 கல்லறைகள்
பெரியாறு அணை கட்டுமான காலத்தை நினைவூட்டும் தேக்கடி வனப்பகுதியில் மறைந்துள்ள 4 கல்லறைகள்
UPDATED : நவ 17, 2026 03:24 AM
ADDED : நவ 16, 2026 06:50 PM
கூடலுார்: முல்லைப் பெரியாறு அணை கட்டுமான காலத்தை நினைவூட்டும் வகையில் தேக்கடி வனப் பகுதியில் மறைந்துள்ள நான்கு கல்லறைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.
முல்லைப் பெரியாறு அணை 1885 முதல் 1895 வரை கட்டுமான பணிகள் நடந்த காலகட்டத்தை சேர்ந்ததாக கருதப்படும் 4 கல்லறைகள் தேக்கடி வனப்பகுதியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆங்கிலேயரின் ஆட்சிக் காலத்தின் வரலாற்றை நினைவூட்டும் வகையில் தேக்கடியில் உள்ள தமிழ்நாடு ஆய்வாளர் மாளிகை அலுவலகத்திற்கு பின்பகுதியில் 4 கல்லறைகள் உள்ளன. இங்கு அடக்கம் செய்யப்பட்டவர்களின் பெயர் விபரங்கள் குறித்த தெளிவான தகவல்கள் கிடைக்கவில்லை. இருப்பினும் முல்லைப் பெரியாறு அணை கட்டுமான காலத்தில் இப்பகுதியில் பணியாற்றிய ஆங்கிலேய அதிகாரிகளுடைய கல்லறைகளாக இவை இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. இதற்கு அருகிலேயே ஆங்கிலேய அதிகாரிகள் தங்கியிருந்த மேட்டு பங்களாவின் எஞ்சிய கட்டட பகுதிகளை காண முடிகிறது. இன்றைக்கு சுற்றுலா பயணிகளை ஈர்க்கும் தேக்கடி மற்றும் முல்லைப் பெரியாறு வனப்பகுதியின் அமைதிக்கு பின்னால் அணை கட்டுமான பணிகளுக்காக காடுகளில் தங்கி உழைத்தவர்களின் தியாகமும், உயிரிழப்புகளும் நிறைந்த வரலாறு மறைந்துள்ளது. அந்த வரலாற்றை எடுத்துரைக்கும் முக்கிய ஆவண சின்னங்களாக தேக்கடியில் உள்ள இந்த கல்லறைகள் விளங்குகின்றன.
இதுதவிர அணைக்கு அருகே சுமார் 20 ஆங்கிலேய அதிகாரிகள் மற்றும் தொழிலாளர்களின் கல்லறைகள் அடங்கிய பழமையான கல்லறை தோட்டம் இன்றளவும் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது. அணை கட்டுமான பணியின் போது வனப்பகுதியில் நிலவிய கடினமான சூழல் நோய்கள் மற்றும் பல்வேறு விபத்துக்கள் காரணமாக இவர்களின் பெரும்பாலானோர் உயிர் இழந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த வரலாற்று சின்னங்கள் குறித்த முழுமையான தகவல்களை திரட்டி அவற்றின் பின்னணியை ஆவண படுத்துவதுடன் எதிர்கால தலைமுறையினர் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் பாதுகாக்க வேண்டியது அவசியம்.