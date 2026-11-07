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மது பாட்டில் விற்ற 4 பேர் கைது

மது பாட்டில் விற்ற 4 பேர் கைது

UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM

ADDED : நவ 06, 2026 06:34 PM

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UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM ADDED : நவ 06, 2026 06:34 PM

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பெரியகுளம்: பெரியகுளம் அருகே வடுகபட்டியைச் சேர்ந்தவர் சூர்யபிரகாஷ் 27. மேல்மங்கலத்தைச் சேர்ந்த இவரது நண்பர்கள் சுபாஷ் 27. அருண்குமார் 26. பிரபாகரன் 20 ஆகியோர், வடுகபட்டி டாஸ்மாக் கடை மூடியபின் அதன் அருகே

197 மது பாட்டில்களை சில்லறை விற்பனைக்கு வைத்திருந்தனர். தென்கரை போலீசார் 4 பேரை கைது செய்து, மது பாட்டில்கள், விற்பனை செய்த ரூ.4 ஆயிரத்தை கைப்பற்றினர். தென்கரை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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