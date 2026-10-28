கார்களில் தந்தங்களை கடத்திய 4 பேர் கைது

UPDATED : அக் 27, 2026 05:17 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:14 PM
கம்பம்: தேனி மாவட்டம் கம்பம் பைபாஸ் ரோட்டில் வனத்துறையினர் நடத்திய சோதனையில் இரு கார்களில் 4 யானை தந்தங்களை கடத்திச் சென்ற நால்வர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
இம்மாவட்டத்தில் வன உயிரின குற்றங்களான விலங்குகளை வேட்டையாடுவது, யானை தந்தம் விற்பது ரகசியமாக நடப்பதாக தகவல் மதுரை மண்டல வனம் மற்றும் வன உயிரின குற்றக்கட்டுப்பாட்டு பிரிவிற்கு கிடைத்தது. அதன்பேரில் கம்பம் மேற்கு ரேஞ்சர் தீனதயாளன் மற்றும் அலுவலர்கள் கம்பம் பைபாஸ் ரோட்டில் கேரளா சென்ற இரு கார்களை நிறுத்தி சோதனையிட்டனர். கார்களில் 4 யானை தந்தங்கள் இருந்தன. அவற்றை கேரளாவிற்கு கடத்தி விற்பனை செய்ய இருந்தது தெரிய வந்தது. தந்தங்கள் ஒவ்வொன்றும் தலா 20 முதல் 30 கிலோ எடை கொண்டதுடன் ரூ. பல லட்சம் மதிப்புடையவை.
யானை தந்தங்களுடன் காரில் இருந்த கம்பம் முத்துராமலிங்கத்தேவர் தெரு கிருஷ்ணபிரபு 42, ஆனைமலையன்பட்டி விஜயன் 42, மதுரை கூடல்நகர் அன்னமராஜா 53, மதுரை பாப்பாக்குடி சிக்கந்தர்சாவடியை சேர்ந்த வாசுதேவன் 52, ஆகியோரை கைது செய்தனர். இரு கார்கள், தந்தங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. கைதானவர்களிடம் ரேஞ்சர் தீனதயாளன் தொடர்ந்து விசாரித்து வருகிறார்.