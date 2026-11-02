தேனி டூ சென்னைக்கு 40 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கம்

UPDATED : நவ 02, 2026 07:39 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:39 PM
தேனி: தேனியில் இருந்து சென்னைக்கு 40 சிறப்பு அரசு பஸ்கள் இயக்கப்பட உள்ளதாக போக்குவரத்து கழக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
தீபாவளி பண்டிகை: ல் கொண்டாடப்படுகிறது. இதையொட்டி வெளியூர்களில் வசிப்பவர்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு வந்து பண்டிகையை கொண்டாடிவிட்டு மீண்டும் திரும்பும் வகையில் அரசு போக்குவரத்து கழகம் சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்பட உள்ளது.
தேனி மாவட்டத்தில் தேனி, குமுளி, கம்பம் பகுதிகளில் இருந்து பிற நகரங்களுக்கு சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்பட உள்ளன. அதன்படி தேனியில் இருந்து சென்னைக்கு 40 பஸ்கள், கோவைக்கு 30 பஸ்கள், மதுரைக்கு 10 பஸ்கள், திருப்பூருக்கு 10 பஸ்கள் என மொத்தம் 90 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. இந்த சிறப்பு பஸ்கள் நவ. 5 முதல் நவ. 9 வரை இயக்கப்பட உள்ளன.
தீபாவளியை முன்னிட்டு சொந்த ஊர்களுக்கு செல்லும் பயணிகள் கூட்டம் அதிகரிக்கும் என்பதால், குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் பஸ்களை இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் பயணிகள் வருகையை கருத்தில் கொண்டு தேவைக்கு ஏற்ப கூடுதல் சிறப்பு பஸ்களை இயக்கவும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுதவிர வெற்றி பயண திட்ட பஸ்கள் மற்றும் சாதாரண பஸ்கள் வழக்கமான வழித்தடங்களில் தொடர்ந்து இயக்கப்படும் என திண்டுக்கல் மண்டல போக்குவரத்து அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.