/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ 40டன் தானியங்கள் திருட்டு
ADDED : ஆக 14, 2026 08:40 PM
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தேனி, ஆக.15–தேனி கம்போஸ்ட் ஓடைத்தெரு மல்கர் ஒலி 63.
தேனியில் சிறுதானிய அரவை மில் வைத்துள்ளார். அங்கு வரகு, குதிரைவாலி, சாமை, திணை வாங்கி அரவை செய்து அரிசியாக்கி வியாபாரம் செய்கிறார். ஆக.,10ல் கணக்கு பார்த்த போது அரவை முடிந்து வரக்கூடிய அரிசி குறைவாக இருந்தது. கண்காணிப்பு கேமராக்களை ஆய்வு செய்த போது ஆக., 6, 8 ல்இரவில் சரக்கு வேனில் சுமார் 40 டன் எடையுள்ள 80 மூடைகளை திருடியது தெரிந்தது. மல்கர் ஒலி புகாரில் தேனி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.