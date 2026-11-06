தேனி கனிம வளத்துறையில் 6 மாதத்தில் 5 உதவி இயக்குநர்கள்
தேனி கனிம வளத்துறையில் 6 மாதத்தில் 5 உதவி இயக்குநர்கள்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:31 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:06 PM
தேனி: தேனி மாவட்ட கனிம வளத்துறையில் 6 மாதங்களில் 5உதவி இயக்குநர்கள் மாற்றப்பட்டுள்ளனர்.
மாவட்டத்தில் 5 தாலுகாக்களில் அரசு, தனியார் நிலங்களில் சுமார் 54 க்கும் மேற்பட்ட குவாரிகள் செயல்படுகின்றன. இவற்றில் இருந்து வெட்டி எடுக்கப்படும் கனிமங்கள் ஜல்லிகள், எம். சாண்டுகள் தேனி மாவட்டம், அண்டை மாவட்டங்கள், கேரளாவிற்கு அனுப்பட்டு வந்தது. தமிழக அரசு கேரளாவிற்கு கனிமங்கள் அனுப்ப தடை விதித்த பின் மாவட்டத்தில் பல்வேறு குவாரிகளின் செயல்பாடுகள் முடங்கி உள்ளன. ஆனால், ஆறு, நிலங்களில் இருந்து மணல்,மண் திருட்டு அதிகரித்துள்ளது.
த.வெ.க., அரசு பொறுப்பேற்ற போது மாவட்ட கனிம வளத்துறை உதவி இயக்குநராக மாரியம்மாள் இருந்தார். அவர் சில மாதங்களுக்கு முன் வேறு மாவட்டத்திற்கு மாற்றப்பட்டார். மதுரை துணை இயக்குநராக இருந்த ரமேஷ் கூடுதல் பொறுப்பாக கவனித்து வந்தார். பின் துணை இயக்குநர் ஜெயந்தி மாவட்ட அலுவலராக நியமிக்கப்பட்டார். அவர் பணியிட மாறுதல் செய்யப்பட்டு உதவி இயக்குநராக மீண்டும் மாரியம்மாள் நியமிக்கப்பட்டார். இந்நிலையில் இரு தினங்களுக்கு முன் அவர் மதுரைக்கு மாறுதல் செய்யப்பட்டார். உதவி இயக்குநராக கள்ளக்குறிச்சி உதவி இயக்குநர் சத்தியசீலன் தேனி உதவி இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.