மான் வேட்டையாட முயன்ற 5 பேருக்கு அபராதம்

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ADDED : நவ 07, 2026 05:47 PM
கூடலுார்: கூடலுார் வனப்பகுதியில் மான் வேட்டையாட முயன்ற 5 பேரை பிடித்து வனத்துறையினர் அபராதம் விதித்தனர்.
தமிழக கேரள எல்லையான தேனி மாவட்டம் கூடலுார் வனப்பகுதியில் மான்கள் அதிகம். தீபாவளி திருவிழாவை முன்னிட்டு மான் கறி விற்பனைக்காக நேற்று (நவ.,6) இரவு லோயர்கேம்ப் வன அலுவலகத்தை ஒட்டியுள்ள வனப்பகுதிக்குள் மான் வேட்டையாட கத்தி அரிவாளுடன் கும்பல் சென்றுள்ளதாக வனத்துறைக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இதன் அடிப்படையில் கூடலுார் ரேஞ்சர் பிரபாகரன், வனவர்கள் சதீஷ்குமார், ஜெய்கணேஷ், சுந்தரராஜ் ஆகியோர் கொண்ட குழு வனப்பகுதிக்குள் இருந்த ஐந்து பேரை பிடித்தது. அவர்களிடம் இருந்த கத்தி, அரிவாளை பறிமுதல் செய்தது. விசாரணையில் இவர்கள் கூடலுாரை சேர்ந்த அஜித்குமார், காசி பாண்டியன், சந்துரு, பிரசாந்த், ரஞ்சித்குமார் என தெரிய வந்தது. வழக்குப் பதிவு செய்து இவர்களுக்கு தலா ரூ.16 ஆயிரம் வீதம் ரூ.80 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.