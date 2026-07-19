லோயர்கேம்ப் பழங்குடியினருக்கு 52 புதிய வீடுகள் கட்ட நடவடிக்கை
லோயர்கேம்ப் பழங்குடியினருக்கு 52 புதிய வீடுகள் கட்ட நடவடிக்கை
ADDED : ஜூலை 19, 2026 12:49 AM
கூடலுார்: கூடலுார் அருகே லோயர்கேம்ப் பளியன்குடியில் வசிக்கும் பழங்குடியின மக்களுக்கு 52 புதிய வீடுகள் கட்டுவதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது என கலெக்டர் வைத்திநாதன் தெரிவித்துள்ளார்.
லோயர்கேம்ப் பளியன்குடி வனப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது. பழங்குடியின வகுப்பைச் சேர்ந்த 52 குடும்பங்கள் பல ஆண்டுகளாக வசித்து வருகின்றனர். வனப்பகுதிக்குள் சென்று தேன் எடுப்பது, வனம் சார்ந்த பணிகளைச் செய்வது இவர்களின் வேலையாகும். 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அரசு சார்பில் இவர்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுக்கப்பட்டது. வீடு முழுவதும் சேதம் அடைந்து ஆபத்தான நிலையில் உள்ளது. பல வீடுகள் முழுமையாக இடிந்துள்ளன. தற்காலிகமாக தார்ப்பாய், தகரம் அமைத்து குடியிருந்து வருகின்றனர். மழைக்காலங்களில் மிகுந்த சிரமத்துடன் இருந்த இவர்கள் புதிய வீடுகள் கட்டிக் கொடுக்க பல ஆண்டுகளாக கோரிக்கை வைத்த வண்ணம் உள்ளனர்.
இந்நிலையில் நேற்று கலெக்டர் வைத்திநாதன் பளியன்குடியில் ஆய்வு மேற்கொண்டார். பழங்குடியின மக்கள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன் வைத்தனர். இங்குள்ள 52 குடும்பங்களுக்கு புதிய வீடுகள் விரைவில் கட்டுவதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது என கலெக்டர் தெரிவித்தார். மேலும் கூடுதலாக தொட்டிகள் அமைத்து குடிநீர் வினியோகிக்கவும், கூடுதல் மின் விளக்குகள் நகராட்சி சார்பில் ஓரிரு நாட்களில் அமைக்கப்படும் எனவும், வனத்துறை மூலம் பழுதடைந்த மரங்களை அப்புறப்படுத்தவும், குழந்தைகளுக்கு தேவையான விளையாட்டு மைதானம் பூங்கா வசதிகள், பள்ளிக்குச் செல்ல வாகன வசதி ஆகியவை விரைவில் செய்து தரப்படும் எனவும் கூறப்பட்டது. கூடலுார் நகராட்சி கமிஷனர் கிருஷ்ணமூர்த்தி, நகராட்சி மேற்பார்வையாளர் முத்துக்குமார், சுகாதார ஆய்வாளர் அகமது கபீர், தனி தாசில்தார் முத்துக்குமார், ரேஞ்சர் பிரபாகரன் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் உடன் இருந்தனர்.