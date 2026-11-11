தேனி சிறப்பு எஸ்.ஐ., கொலை வழக்கில் கைதான 6 பேர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்
தேனி சிறப்பு எஸ்.ஐ., கொலை வழக்கில் கைதான 6 பேர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்
UPDATED : நவ 10, 2026 08:45 PM
ADDED : நவ 10, 2026 08:43 PM
தேனி: பட்டாசு வெடித்ததை தட்டி கேட்ட தேனி சிறப்பு எஸ்.ஐ., செந்தில்குமாரை தாக்கி கொலை செய்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட 6 பேரும் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர்.
தேனி அருகே அல்லிநகரம் வள்ளிநகரை சேர்ந்தவர் செந்தில்குமார் 55. இவர் டி.எஸ்.பி., அலுவலகத்தில் சிறப்பு எஸ்.ஐ.,யாக பணிபுரிந்தார். தீபாவளியன்று இரவு பணி முடிந்து வீட்டிற்கு சென்றார். செல்லும் வழியில் சமதர்மபுரம் சந்திப்பில் நின்ற மகேஸ்வரன் 22, சிவராம் நகர் சூர்ய மூர்த்தி 24, சமதர்மபுரம் தீபன்ராஜ் 20, முல்லை நகர் பிரனாவ் 24, ஆகாஷ் 22, கவுதம் 23, உள்ளிட்டோர் மது, கஞ்சா போதையில் பட்டாசு வெடித்து ரீல்ஸ் எடுத்தனர். இதை செந்தில்குமார் தட்டிக்கேட்டார்.
அப்போது அவர்கள் தாக்கியதில் சிறப்பு எஸ்.ஐ., பலியானார். இதுகுறித்து போலீசார் கொலை வழக்கு பதிவு செய்து மகேஸ்வரன், சூர்யமூர்த்தி, தீபன்ராஜ், பிரனாவ், ஆகாஷ், கவுதம் ஆகியோரை கைது செய்தனர். இவர்கள் பெரியகுளம் அரசு மருத்துவமனையில் மருத்துவ பரிசோதனை முடித்து தேனி மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர். அவர்களை நீதிமன்ற காவலில் வைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டார். இதையடுத்து அவர்கள் தேனி மாவட்ட சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
கைதானவர்கள் வாக்குமூலம்
தேனி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கைதானவர்களிடம் விசாரணை நடந்தது. அதில், ‘சிறப்பு எஸ்.ஐ.,யை திட்டமிட்டு கொலை செய்யவில்லை. போதையில் பட்டாசு வெடித்து ரீல்ஸ் எடுத்ததை தடுத்ததால் ஆத்திரத்தில் கொலை செய்தோம்,’ என ஒப்புதலளித்தனர்.