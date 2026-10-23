போலி மருந்து விற்ற 6 பேருக்கு சிறை

UPDATED : அக் 20, 2026 06:47 PM
ADDED : அக் 20, 2026 06:44 PM
தேனி: தேனி மாவட்டத்தில் 2013ல் அரசால் தடை செய்யப்பட்ட மருத்துகளை போலியாக தயாரித்து விற்பனை நடந்தது.
இதுதொடர்பான புகாரில் தேனி மண்டல மருந்துகள் ஆய்வாளர் சுடலை வேல்முருகையா, தேனியில் உள்ள மருந்தகங்களில் ஆய்வு செய்தார். அப்போது கைப்பற்றப்பட்ட ஆன்டிபயாடிக், இருமல் மருந்துகள் ஆய்வுக்கு அனுப்பபட்டன. அவற்றில் லேபில்களில் குறிப்பிடாத சில மருந்துகள் கலந்து இருந்ததும், அரசு தடை செய்த நிறுவனத்தின் பெயரில் மருந்துகள் சப்ளை செய்யப்பட்டது தெரிந்தது. இதுதொடர்பான வழக்கு தேனி மாவட்ட நீதிபதி ஸ்ரீதேவி முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி தடை செய்த மருந்துகளை விற்ற மருந்து நிறுவன உரிமையாளர் ரகுநாதன், பிரிதிவிராஜ், ஈஸ்வரன் ஆகியோருக்கு தலா 7 ஆண்டு சிறை தண்டனையும், மருந்தக உரிமையாளர்கள், பங்குதாரர்கள் ரமேஷ், நவஜீவன், சிவகுமார் ஆகிய மூவருக்கு தலா 2 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை மற்றும் ரூ.19.20 லட்சம் அபராதம் விதித்து தீர்ப்பளித்தார்.