/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகாத 6 பேர் கைது
UPDATED : அக் 19, 2026 06:26 PM
ADDED : அக் 19, 2026 06:24 PM
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பெரியகுளம்: பெரியகுளம் பட்டாளம்மன் கோயில் தெரு சேவுகப்பெருமாள் 27, சருத்துப்பட்டி தெற்கு தெரு சின்னசாமி 35, இந்திராபுரித்தெரு காரனாத் 27, முத்துப்பாண்டி 27, தெற்கு தெரு பழனிவேல்ராஜன் 26, முகிலன் 26 ஆகியோர் மீது பெரியகுளம், தென்கரை, வடகரை போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் திருட்டு, கொலை மிரட்டல், அடிதடி உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகள் பதிவாகி உள்ளன.
இவர்களது வழக்கு பெரியகுளம் குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றத்தில் நடந்தது. நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு ஆஜராமல் இருந்த இவர்கள் மீது பிடிவாரண்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டது. இதனை தொடர்ந்து தென்கரை எஸ்.ஐ., வேல்மணிகண்டன் தலைமையில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது. பெரியகுளம் பஸ் ஸ்டாண்ட், மூன்றாந்தல், கடைவீதிகளில் சுற்றி திரிந்த 6 பேரையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.