UPDATED : ஜூலை 21, 2026 05:45 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:42 PM
தேனி:மாவட்டத்தில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் 6,500 பேர் சுய விபரங்களை பதிவு செய்துள்ளதாக மாநில மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு இயக்குநர் சுந்தரேஷ்பாபு கூறினார்.
தேனி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு ஆலோசனைக்கூட்டம் தமிழக மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு இயக்குநர் சுந்தரேஷ்பாபு தலைமையில் நடந்தது.
அவர் கூறுகையில், 'பொதுமக்கள் se.census.gov.in என்ற இணைதளத்தில் தங்கள் குடும்ப விபரங்களை பதிவு செய்ய வேண்டும். மாவட்டத்தில் சுமார் 6500 பேர் இதுவரை சுய விபரங்களை பதிவு செய்துள்ளனர். சுயகணக்கெடுப்பின் போது வரும் 11 இலக்க எண்ணை கணக்கெடுப்பாளர்களிடம் தெரிவிக்க வேண்டும்.
சுய கணக்கெடுப்பில் தவறாக விபரம் பதிவு செய்திருந்தால், கணக்கெடுப்பாளரிடம் கூறி சரி செய்து கொள்ளலாம். கணக்கெடுப்பாளர்களுக்கு பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும்,' என்றார்.கலெக்டர் வைத்திநாதன் முன்னிலை வகித்தார்.
டி.ஆர்.ஓ., ராஜகுமார், மாவட்ட மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு ஒருங்கிணைப்பாளர் லோகநாதன், கலெக்டர் நேர்முக உதவியாளர்(பொது) ராமகிருஷ்ணன், உத்தமபாளையம் ஆர்.டி.ஓ., சையது முகைதீன் இப்ராஹிம் உள்ளிட்டோர் கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.