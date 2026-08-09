இடுக்கியில் ஐந்து நாட்களில் 66 நிலச்சரிவு, 97 மண்சரிவு
இடுக்கியில் ஐந்து நாட்களில் 66 நிலச்சரிவு, 97 மண்சரிவு
ADDED : ஆக 09, 2026 12:35 AM
மூணாறு: இடுக்கி மாவட்டத்தில் ஐந்து நாட்களில் 66 நிலச்சரிவுகள், 97 மண்சரிவுகள் ஏற்பட்டுள்ளது.
இம்மாவட்டத்தில் ஜூலை 30 முதல் பருவ மழை வலுவடைந்தது. ஜூலை 31ல் கனமழையாக மாறியதால் நள்ளிரவு முதல் மண் மற்றும் நிலச்சரிவு ஆகியவை ஏற்பட துவங்கியது.
மாவட்டத்தில் கடந்த ஐந்து நாட்களில் 66 நிலச்சரிவுகள், 97 மண்சரிவுகள் ஏற்பட்டதாக தெரியவந்தது. பீர்மேடு தாலுகாவில் மிகவும் கூடுதலாக மண் மற்றும் நிலச்சரிவுகள் ஏற்பட்டன.
சிறியதும், பெரியதுமான 58 நிலச்சரிவுகள், 31 இடங்களில் மண்சரிவுகள் ஏற்பட்டன. தொடுபுழா தாலுகாவில் 4 நிலச்சரிவுகள், 8 இடங்களில் மண்சரிவும் ஏற்பட்டன. இடுக்கி தாலுகாவில் 3 நிலச்சரிவுகள், 48 மண்சரிவுகள், தேவிகுளம் தாலுகாவில் ஒரு இடத்தில் நிலச்சரிவும், 7 இடங்களில் மண்சரிவும், உடும்பன்சோலை தாலுகாவில் மிகவும் குறைவாக மூன்று இடங்களில் மண் சரிவும் ஏற்பட்டன.
அதேபோல் மண்சரிவு மற்றும் மரம் சாய்ந்து 15 வீடுகள் முற்றிலுமாகவும், 91 வீடுகள் சிறிய அளவிலும் சேதமடைந்ததாக வருவாய்துறையினர் கணக்கிட்டனர்.