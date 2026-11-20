/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/போக்சோ வழக்கில்7 ஆண்டுகள் சிறை
UPDATED : நவ 20, 2026 09:07 PM
ADDED : நவ 20, 2026 09:07 PM
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தேனி: தேனி பகுதியை சேர்ந்த 15 வயது சிறுமியை 2025ல் காளிமுத்து 34,அச்சுறுத்தி பாலியல் தொந்தரவு அளித்தார்.
சிறுமியின் பெற்றோர் தேனி அனைத்து மகளிர் போலீசில் புகார் அளித்தனர். போலீசார் காளிமுத்துவை கைது செய்தனர். இந்த வழக்கு தேனி போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் விசாரிக்கப்பட்டது. வழக்கில் நீதிபதி எழில் வழங்கிய தீர்ப்பில் காளிமுத்துவிற்கு 7 ஆண்டுகள் சிறைதண்டனை, ரூ.10 ஆயிரம் அபராதம் விதித்தார். அபாரதம் செலுத்த தவறினால் மேலும் 3 மாத சிறை தண்டனை விதித்தார்.