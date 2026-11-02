டி.என்.பி.எஸ்.சி., தேர்வில் 7428 பேர் பங்கேற்பு

UPDATED : நவ 01, 2026 05:57 PM
ADDED : நவ 01, 2026 05:54 PM
தேனி: தேனி மாவட்டத்தில் தேனி தாலுகாவில் 23 மையங்கள், உத்தமபாளையம் தாலுகாவில் 9 மையங்கள் என 32 மையங்களில் டி.என்.பி.எஸ்.சி., குரூப் 2, 2ஏ முதல்நிலை தேர்வு நடந்தது. தேர்வு எழுத 9231 பேருக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்தது. தேர்வை 7428 பேர் எழுதினர். 1803 பேர் ஆப்சென்ட் ஆகினர்.
தேனி மேரிமாதா மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி, முத்துதேவன்பட்டி சாந்தி நிகேதன் பள்ளி, கொடுவிலார்பட்டி கம்மவார் சங்கம் பாலிடெக்னிக் ஆகிய தேர்வு மையங்களில் கலெக்டர் சிவ கிருஷ்ண மூர்த்தி ஆய்வு செய்தார். தேர்வு மையங்களில் தீவிர கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதற்காக மாவட்டத்தில் 3 முதன்மை கண்காணிப்பாளர்கள், 3 பறக்கும் படை குழு, 3 நடமாடும் சோதனை குழுக்கள் பணியில் ஈடுபட்டனர். தேர்வு மையங்களில் தேர்வுகளை கண்காணிக்க அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தை சேர்ந்த 3 அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருந்தனர்.