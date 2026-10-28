தேனி சிறையில் தப்பிய கைதிகளில் 8 பேர் ‘ட்ரோன்’ தேடுதலில் சிக்கினர்: இதுவரை 13 பேரை பிடித்த தனிப்படையினர்
தேனி சிறையில் தப்பிய கைதிகளில் 8 பேர் ‘ட்ரோன்’ தேடுதலில் சிக்கினர்: இதுவரை 13 பேரை பிடித்த தனிப்படையினர்
UPDATED : அக் 27, 2026 07:41 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:36 PM
தேனி: தேனி மாவட்டம் ஆண்டிபட்டி தாலுகா தேக்கம்பட்டி மாவட்ட சிறையில் காவலர்களை தாக்கிவிட்டு மலைக்கரட்டில் பதுங்கிய 8 கைதிகள் ட்ரோன் தேடுதலில் சிக்கினர். இவர்களுடன் மொத்தம் 13 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
ஆண்டிபட்டி தாலுகா தேக்கம்பட்டி மாவட்ட சிறையில் 334 கைதிகள் அடைக்கப்பட்டிருந்தனர். மதுரை, தேனி, திண்டுக்கல், கன்னியாகுமரி மாவட்ட விசாரணை கைதிகள் இங்கு அடைக்கப்பட்டிருந்தனர். இச்சிறையில் 3வது பிளக்கில் 92 கைதிகள் இருந்தனர். இதில் அக்., 26 இரவு 10:00 மணிக்கு முத்து இளங்கோவன் 23, வலிப்பு வந்தது போல் நாடகமாடினர். இதையறிந்து வந்த சிறைக் காவலர்கள் மதன்மோகன், ஸ்டாலின் பிரபு, தங்க பாண்டி ஆகியோரை கைதிகள் லிங்க பிரசாத் 25, ராஜா சிக்கந்தர் 24, கருப்பசாமி 25, சிலம்பரசன் 24, திருப்பதி 23, சபரிநாதன் 24, பொன்முத்து செல்வம் 26, பிரவீன் குமார் 27, மீனாட்சி சுந்தரம் 25, நிசாந்த் 28, கார்த்திக் ராஜா 26, சோலை முகீஸ்வரன், பாண்டி செல்வம் 29, தருண் குமார் 25, ராஜ் குமார் 24, ரெஜின் 28 ஆகிய 17 பேர் தாக்கி விட்டு தப்பினர். அவர்களை பிடிக்க தனிப்படைகளை அமைத்து தென்மண்டல ஐ.ஜி., விஜயேந்திர பிதாரி உத்தரவிட்டார்.
ஆட்டோவில் தப்ப முயன்ற கைதி
நேற்று ஆண்டிபட்டி அருகே திருமலாபுரம் விலக்கு கரட்டுக்காடு பகுதியில் பதுங்கி இருந்த ராஜா சிக்கந்தர், சிலம்பரசன், ராஜ்குமார், லிங்க பிரசாத், பிரவீன் ஆகிய 5 பேரை தனிப்படையினர் கைது செய்தனர். மாற்றுத்திறனாளியான லிங்க பிரசாத் தொலை துாரம் செல்ல முடியாததால் சம்பவம் நடந்து 13 மணி நேரம் சிறைச்சாலை பகுதியில் சுற்றி திரிந்துள்ளார். நேற்று மதியம் அவ்வழியாக சென்ற ஆட்டோவில் ஏறி க.விலக்கு சென்று தப்ப முயன்றார். அப்போது ரோந்து பணியில் இருந்த தனிப்படை போலீசார் அவரை பிடித்தனர்.
மற்ற கைதிகளை பிடிக்க அருகில் உள்ள பொட்டல் மலைக்கரட்டில் டிரோன் மூலம் தேடுதல் வேட்டை நடத்தினர். அங்கு பதுங்கியிருந்த முத்து இளங்கோவன், கருப்பசாமி, நிஷாந்த், சபரிநாதன், கார்த்திக்ராஜா, சோலை முகீஸ்வரன், பாண்டி செல்வம், தருண் குமார் ஆகிய 8 பேரை எஸ்.பி., பிரவீன் கவுதம், ஏ.டி.எஸ்.பி., மகேஷ் குழுவினர் விரைந்து சென்று கைது செய்தனர்.
கைதி இருப்பதை அறிந்த ஏட்டு
கைதி லிங்க பிரசாத்தை ஏற்றி சென்ற முத்தனம்பட்டியைச் சேர்ந்த ஆட்டோ டிரைவர் சின்னக்காளை கூறியதாவது: தேனி சிறை முன் உள்ள கல்லுாரி பஸ் ஸ்டாப்பில் கைதி லிங்க பிரசாத் நின்றார். அவர் கைதி என தெரியாது. நான் ஏற்கனவே பெண் பயணியை ஆட்டோவில் ஏற்றி சென்றேன். லிங்க பிரசாத்தை ஆட்டோவில் ஏற்றி க.விலக்கு பஸ் ஸ்டாப்பில் இறக்கி விடவும், கையில் பணம் இல்லை தெரிந்தவர்கள் மூலம் ரூ.300 அனுப்ப ஜிபே எண் கேட்டார். பேசுவதற்கு அலைபேசி கேட்டபோது நான் தரவில்லை. ஆட்டோ தேனி அரசு மருத்துவமனையின் பின்பக்க ரோட்டில் சென்றபோது போலீஸ் ஏட்டு ஆட்டோவை மறித்து ஏறினார். தப்பிய கைதி இருப்பதை அறிந்து சிறைக்கு செல்ல அறிவுறுத்தினார். நான் சிறை வாசலில் அவர்களை இறக்கி விட்டேன் என்றார்.
தலைமறைவு கைதிகள்:
சிறையில் தப்பிய 17 கைதிகளில் இதுவரை 13 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். மீதமுள்ள மீனாட்சி சுந்தரம், திருப்பதி, ரெஜின், பொன்முத்து செல்வம் ஆகியோரை தனிப்படையினர் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.