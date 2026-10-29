தேனி சிறையில் தப்பிய கைதிகளில் 8 பேர் ட்ரோன் தேடுதலில் சிக்கினர்: இதுவரை 13 பேரை பிடித்த தனிப்படையினர்
தேனி சிறையில் தப்பிய கைதிகளில் 8 பேர் ட்ரோன் தேடுதலில் சிக்கினர்: இதுவரை 13 பேரை பிடித்த தனிப்படையினர்
UPDATED : அக் 28, 2026 06:18 AM
ADDED : அக் 28, 2026 05:46 AM
UPDATED : அக் 28, 2026 06:18 AM ADDED : அக் 28, 2026 05:46 AM
தேனி: தேனி மாவட்டம், ஆண்டிபட்டி தாலுகா, தேக்கம்பட்டி மாவட்ட சிறையில், காவலர்களை தாக்கிவிட்டு தப்பிய கைதிகளில், மலைக்கரட்டில் பதுங்கிய, 8 கைதிகள், 'ட்ரோன்' தேடுதலில் சிக்கினர். இவர்களுடன் மொத்தம், 13 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
தேக்கம்பட்டி மாவட்ட சிறையில், 334 கைதிகள் அடைக்கப்பட்டிருந்தனர். மதுரை, தேனி, திண்டுக்கல், கன்னியாகுமரி மாவட்ட விசாரணை கைதிகள் இங்கு அடைக்கப்பட்டிருந்தனர். இச்சிறையில், 3வது பிளக்கில் 92 கைதிகள் இருந்தனர். இதில், அக்., 26 இரவு, 10:00 மணிக்கு முத்து இளங்கோவன், 23, என்ற கைதி வலிப்பு வந்தது போல் நாடகமாடினார்.
டி.ஜி.பி., ஆய்வு:
இதையறிந்து வந்த சிறைக்காவலர்கள் மதன்மோகன், ஸ்டாலின் பிரபு, தங்க பாண்டி ஆகியோரை, கைதிகள் லிங்க பிரசாத், 25, ராஜா சிக்கந்தர் 24, உட்பட 23 முதல் 29 வயது வரையிலான, 17 கைதிகள் சேர்ந்து தாக்கி விட்டு தப்பினர். அவர்களை பிடிக்க தனிப்படைகளை அமைத்து, தென்மண்டல ஐ.ஜி., விஜயேந்திர பிதாரி உத்தரவிட்டார். நேற்று, ஆண்டிபட்டி அருகே திருமலாபுரம் விலக்கு கரட்டுக்காடு பகுதியில் பதுங்கி இருந்த ராஜா சிக்கந்தர், சிலம்பரசன், ராஜ்குமார், லிங்க பிரசாத், பிரவீன் ஆகிய ஐந்து பேரை தனிப்படையினர் கைது செய்தனர்.
மாற்றுத்திறனாளியான லிங்க பிரசாத் தொலை துாரம் செல்ல முடியாததால் சம்பவம் நடந்து, 13 மணி நேரம் சிறைச்சாலை பகுதியில் சுற்றித் திரிந்துள்ளார். நேற்று மதியம் அவ்வழியாக சென்ற ஆட்டோவில் ஏறி சென்று தப்ப முயன்றார். அப்போது, ரோந்து பணியில் இருந்த தனிப்படை போலீசார் அவரை பிடித்தனர்.
மற்ற கைதிகளை பிடிக்க அருகில் உள்ள பொட்டல் மலைக்கரட்டில், 'ட்ரோன்' மூலம் தேடுதல் வேட்டை நடத்தப்பட்டது. அங்கு பதுங்கியிருந்த முத்து இளங்கோவன், கருப்பசாமி, நிஷாந்த், சபரிநாதன், கார்த்திக்ராஜா, சோலை முகீஸ்வரன், பாண்டி செல்வம், தருண் குமார் ஆகிய 8 பேரை எஸ்.பி., பிரவீன் கவுதம், ஏ.டி.எஸ்.பி., மகேஷ் குழுவினர் விரைந்து சென்று கைது செய்தனர்.
சிறையில் தப்பிய, 17 கைதிகளில் இதுவரை 13 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இன்னும் தலைமறைவாக உள்ள, மீனாட்சி சுந்தரம், திருப்பதி, ரெஜின், பொன்முத்து செல்வம் ஆகியோரை தனிப்படையினர் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
தேக்கம்பட்டி மாவட்ட சிறையில் கைதிகள் தப்பியதையடுத்து, தென்மண்டல ஐ.ஜி., விஜயேந்திர பிதாரி, எஸ்.பி., பிரவீன் கவுதம் ஆய்வு செய்தனர். நேற்று காலை சிறைத்துறை டி.ஜி.பி., சந்தீப் ராய் ரத்தோர் ஆய்வுசெய்தார். தப்பிய கைதிகள் இருந்த வார்டு, தாக்குதல் நடந்த பகுதி, 'சி.சி.டி.வி' காட்சிகளை டி.ஜி.பி., ஆய்வு செய்தார். மதுரை சிறைத்துறை டி.ஐ.ஜி., முருகேசன், கண்காணிப்பாளர் கிருஷ்ண ராஜ், மதுரை டி.ஐ.ஜி., அபினவ் குமார் ஆகியோர் உடன் இருந்தனர்.
விரைவில் பிடிபடுவர்:
ஐந்து மணி நேர ஆய்வுக்கு பிறகு, டி.ஜி.பி., சந்தீப் ராய் ரத்தோர் கூறுகையில், ''சிறையில் இருந்து தப்பிய 17 பேரில் தற்போது வரை 13 பேர் பிடிபட்டுள்ளனர். மற்றவர்களை கைது செய்யும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. அவர்களும் விரைவில் பிடிபடுவர்,'' என்றார்.
இதற்கிடையே, சிறை மெயின் நுழைவு வாயிலில் பாதுகாப்பு பணியில் காவலர்கள் இல்லாததால், கைதிகள் சாவியை எடுத்து திறந்து தப்பித்தனர். கைதிகள் தப்பி ஓடியதை தொடர்ந்து, தேனி சிறை தலைமை காவலர்கள் மதன் மோகன், கணபதி, 2ம் நிலை காவலர்கள் வேலுச்சாமி, ஸ்டாலின் பிரபு, சஞ்சீவ் காந்தி, தங்கபாண்டி, ரமேஷ், விக்னேஷ், முதல் நிலை காவலர் ஜெயசீலன் ஆகிய 9 பேரை சஸ்பெண்ட் செய்து, டி.ஜி.பி., சந்தீப் ராய் ரத்தோர் உத்தரவிட்டார். மேலும், அவர்கள் மீது துறை சார்ந்த விசாரணை நடத்தவும் உத்தரவிட்டார்.
ஒன்றுக்கும் உதவாத அரசு
அமெரிக்க தொலைக்காட்சி தொடரான, 'பிரேக்கிங் பேட்' காட்சிகளைபோல, தமிழகத்திலும் சிறையிலிருந்து கைதிகள் தப்பி ஓடும் சம்பவம் தொடங்கி விட்டது. ஜாமினில் வெளிவரும் குற்றவாளிகளைத்தான் கண்காணிப்பதில்லை என, நினைத்தேன். சிறைக்குள் இருக்கும் கைதிகளையும் தப்பிக்க விடும் லட்சணத்தில்தான், இந்த ஆட்சி இருக்கிறது. பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும், கண்காணிப்பு வசதிகளும் மேம்பட்ட, 2026ல் இப்படி நடப்பதை ஏற்று கொள்ள முடியாது. வெளியில் இருக்கும் குற்றவாளிகள், சுதந்திரமாக குற்றங்களைப் புரிகின்றனர். உள்ளே இருக்கும் கைதிகளும் தைரியமாக தப்பிச் செல்கின்றனர். மொத்தத்தில், ஒன்றுக்கும் உதவாத அரசாக, இந்த த.வெ.க., அரசு இருக்கிறது.
- ஸ்டாலின், தி.மு.க., தலைவர்
இதுதான் நிர்வாக லட்சணமா?
தேனி மாவட்ட சிறையில் இருந்து, 17 கைதிகள் தப்பி ஓடியிருப்பது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. வழக்கறிஞர் நியமனத்தில் ஊழல், அரசுக்கு நீதிமன்ற குட்டுகள் என, ஏற்கனவே சட்டத்துறை சந்தி சிரிக்க, மின்வெட்டு, மின் கொள்முதலில் ஊழல் என, மின்துறை 'பீஸ்' பிடுங்கப்பட்டுள்ளது. அந்த பட்டியலில், தற்போது சிறைத்துறையும் சேர்ந்திருக்கிறது. இந்த மூன்று துறைக்கும் ஒருவர்தான் அமைச்சர் என்பதுதான் ஹைலைட். அமைச்சர் நிர்மல்குமாரின், நிர்வாக லட்சணத்தை கண்டு, ஊரே கைகொட்டி சிரிக்கிறது.
- பழனிசாமி, அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலர்