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/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ புகையிலை விற்ற 81 கடைகளுக்கு ரூ.22.25 லட்சம் அபராதம் விதிப்பு

புகையிலை விற்ற 81 கடைகளுக்கு ரூ.22.25 லட்சம் அபராதம் விதிப்பு

புகையிலை விற்ற 81 கடைகளுக்கு ரூ.22.25 லட்சம் அபராதம் விதிப்பு

UPDATED : ஜூலை 20, 2026 06:19 PM

ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:11 PM

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UPDATED : ஜூலை 20, 2026 06:19 PM ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:11 PM

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தேனி:மாவட்டத்தில் கடந்த மூன்று மாதங்களில் புகையிலை விற்ற 81 கடைகள் 'சீல்' வைக்கப்பட்டு, ரூ. 22.25 லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக உணவுப்பாதுகாப்புதுறையினர் தெரிவித்தனர்.

உணவுப்பாதுகாப்புத்துறை மாவட்ட நியமன அலுவலர் சசிதீபா கூறியதாவது: மாவட்டம் முழுவதும் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்கள் விற்பனையை தடை செய்ய ஆய்வுகள் மேற்கொண்டு வருகிறோம். பள்ளி, கல்லுாரிகள் அருகே செயல்படும் பகுதிகளில் போலீசார், உள்ளாட்சி அதிகாரிகளுடன் இணைந்து சோதனைகள் நடத்தி வருகிறோம்.

கடந்த 3 மாதங்களில் மாவட்டம் முழுவதும் நடந்த சோதனையில் புகையிலை விற்பனை செய்த 81 கடைகளுக்கு 'சீல்' வைக்கப்பட்டு, 458 கிலோ புகையிலை பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. விற்பனை செய்தவர்கள் மீது போலீசார் வழக்கு பதிந்துள்ளனர்.பள்ளி, கல்லுாரிகள், குடியிருப்புகள் அருகே தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்கள் விற்பனை செய்தால் 10581 என்ற இலவச தொலைபேசி எண் அல்லது 93638 73078 என்ற அலைபேசி எண்ணில் புகார் தெரிவிக்கலாம். புகார் தெரிவிப்பவர்கள் பற்றிய ரகசியம் பாதுகாக்கப்படும் என்றார்.

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