தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/விசாரணைக்கு ஆஜராகாத ஐந்து பேர் மீது வழக்கு

விசாரணைக்கு ஆஜராகாத ஐந்து பேர் மீது வழக்கு

விசாரணைக்கு ஆஜராகாத ஐந்து பேர் மீது வழக்கு

UPDATED : அக் 24, 2026 12:22 AM

ADDED : அக் 24, 2026 12:18 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : அக் 24, 2026 12:22 AM ADDED : அக் 24, 2026 12:18 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

தேனி: வீரபாண்டி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் குற்ற வழக்கில் எதிரிகளாக பதிவு செய்யப்பட்ட கம்பம் அப்தாஹீர் 36, நந்தகோபாலன் தெரு அக்பர் அலி 36, சின்னமனுார் அகமது முனாப் 36, முகமது திரீஷ் 36 மீது 2016ல் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. நீதிமன்ற வழக்கு விசாரணையில் ஆஜராகாமல் இருந்தனர்.

குச்சனுார் பட்டாளம்மன் கோயில் தெரு மதன், கூழையனுார் ராஜேஷ் ஆகியோரும் வழக்கு விசாரணைக்கு ஆஜராகமல் இருந்தனர். இவர்கள் மீது நீதிமன்றம் பிடிவாரன்ட் உத்தரவு பிறப்பித்தது. தொடர்ந்து இவர்கள் ஐந்து பேர் மீதும் வழக்கு பதிந்து போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us