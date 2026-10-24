/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/விசாரணைக்கு ஆஜராகாத ஐந்து பேர் மீது வழக்கு
UPDATED : அக் 24, 2026 12:22 AM
ADDED : அக் 24, 2026 12:18 AM
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தேனி: வீரபாண்டி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் குற்ற வழக்கில் எதிரிகளாக பதிவு செய்யப்பட்ட கம்பம் அப்தாஹீர் 36, நந்தகோபாலன் தெரு அக்பர் அலி 36, சின்னமனுார் அகமது முனாப் 36, முகமது திரீஷ் 36 மீது 2016ல் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. நீதிமன்ற வழக்கு விசாரணையில் ஆஜராகாமல் இருந்தனர்.
குச்சனுார் பட்டாளம்மன் கோயில் தெரு மதன், கூழையனுார் ராஜேஷ் ஆகியோரும் வழக்கு விசாரணைக்கு ஆஜராகமல் இருந்தனர். இவர்கள் மீது நீதிமன்றம் பிடிவாரன்ட் உத்தரவு பிறப்பித்தது. தொடர்ந்து இவர்கள் ஐந்து பேர் மீதும் வழக்கு பதிந்து போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.